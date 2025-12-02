Credeați că la Constanța e cel mai urât târg de Crăciun? Vă arătăm altul care le întrece pe toate: „Pare un iad festiv!”

Târgul de Crăciun de la Constanța a devenit subiect de glume pe internet după apariția mai multor imagini de-a dreptul amuzante de la eveniment.

Prin comparație cu alte târguri de Crăciun din România, precum cele de la Sibiu, Craiova sau București, cel de la Constanța a fost, cel puțin până acum, ținta glumelor. De la jucăriile de pluș pur și simplu „spânzurate” de fațada unei clădiri degradate din Piața Ovidiu și până la unele evenimente artistice mai puțin reușite, târgul de la Constanța a fost ridiculizat în mediul online. Dar astfel de lucruri se întâmplă și în alte țări europene.

Vizitatorii târgului de Crăciun organizat în orașul Bath din Marea Britanie s-au declarat extrem de nemulțumiți de acesta și au folosit internetul pentru a critica organizatorii. Târgul de Crăciun de la Bath a devenit unul dintre cele mai mari evenimente festive din Marea Britanie și atrage sute de mii de vizitatori anual de 25 de ani. Dar vizitatorii au descris evenimentul de anul acesta ca pe un „iad festiv”, mai ales din cauza aglomerației, scrie Daily Mail.

O vizitatoare a distribuit pe TikTok un clip cu scene haotice și aglomerate, cu descrierea: „Înghesuiți ca sardinele și niciun pub nu are mese. Ce peisaj infernal!”.

Un alt utilizator TikTok a spus că mama sa vitregă „a decis să lucreze de acasă pentru că trenurile sunt groaznice și e un infern să ajungi și să te întorci de la serviciu când sunt piețele deschise”. Un britanic a numit Bath „cea mai proastă piață de Crăciun la care am fost vreodată” într-un videoclip care arăta și mulțimile uriașe adunate pentru a vizita evenimentul.

„Pentru început, nu pare de fapt o piață de Crăciun. Este doar o piață care se întâmplă să fie de Crăciun, cu câteva decorațiuni de Crăciun împrăștiate peste tot. Nu există muzică de Crăciun, nu există atmosferă de Crăciun. Când cumperi ceva de la vânzătorul ambulant, auzi doar «7 lire, următorul», «15 lire, următorul», «12 lire sterline». Niciun «Crăciun fericit». Nimic. E doar o piață de Crăciun deprimantă. E aproape ca și cum nu ar mai avea voie să pună muzică de Crăciun sau să spună «Crăciun fericit» nimănui. Singurul sunet pe care îl auzi este doar zgomotul ambiental al oamenilor care se plimbă și se uită la magazine”, a scris acesta.

Localnicii, deranjați de aglomerația produsă de târgul de Crăciun

Deși orașul atrage turiști cu această ocazie, târgul fiind faimos în toată țara, mulți localnici se declară nemulțumiți de aglomerația produsă de numărul mare de vizitatori.

Totodată, prețurile exagerate și lipsa atmosferei specifice unui astfel de eveniment au fost și ele puternic criticate.

„Obișnuia să fie atât de normal. Ce se întâmplă? Trebuie să mă lupt doar ca să ajung la muncă”, scrie cineva. Un al doilea locuitor al orașului spune: „Ca localnic din Bath, evit centrul orașului în weekenduri toată luna decembrie. Nu a fost niciodată atât de rău!”

„Da, locuiesc aici și evităm centrul ca pe ciumă tocmai din acest motiv!”, scrie altă persoană. „Fără îndoială, cel mai rău de până acum. Locuiesc aici. E GROAZNIC! Era atât de frumos, dar nu am mai mers de ani buni. Prețuri exagerate și aglomerație mult prea mare”, a transmis altă persoană.

Consiliul Local a estimat că 444.000 de persoane au vizitat piața pe parcursul a două săptămâni anul trecut, ceea ce a contribuit la o cifră de afaceri de 60,4 milioane de lire sterline pentru firmele care au participat.

