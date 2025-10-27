Orașul din România care va cheltui 800.000 de euro pentru decoraţiunile de Crăciun. Cum au reacționat locuitorii când au aflat

Sărbătorile de iarnă se apropie cu pași repezi, iar în majoritatea orașelor au început deja pregătirile pentru Crăciun. Primăriile se grăbesc să împodobească orașele, iar în acest an se pare că unii sunt mai ambițioși decât alții. În ultimii ani, Craiova conduce detașat atunci când vine vorba despre decorațiuni festive, însă în 2025 un alt oraș intră puternic în cursă. Se vor cheltui 800.000 de euro pentru decorațiunile de Crăciun. Ce oraș face această investiție?

Crăciunul din 2025 se anunță unul cât se poate de festiv, căci primăriile investesc serios în decorațiuni. Milioane de euro se vor duce pe iluminatul festiv, iar la acest capitol recordul este deținut de Constanța. Aici, primăria a aprobat un buget de aproape 800.000 de euro, fără TVA.

Orașul din România care va cheltui 800.000 de euro pentru decoraţiunile de Crăciun

În acest an, Constanța vrea să se impună atunci când vine vorba despre Târgul de Crăciun şi iluminatul festiv. Se vor face investiții masive, cum nu au mai fost în alți ani. Mai exact, este vorba despre aproape 800.000 de euro, fără TVA. Banii se vor duce pe decorațiuni, însă constănțenii nu sunt prea entuziasmați.

Autorităţile din Constanţa sunt hotărâte să facă spectacol de Crăciun. Au fost alocate nu mai puţin de 3,8 milioane de lei pentru luminiţe, preţ fără TVA. Deși magia Crăciunului este așteptată de oameni, nu mulți văd cu ochi buni bugetul mare.

„Nu, nu sunt ok, avem alte priorităţi. Multe alte chestii avem de făcut în afară de luminiţe. Putem să investim în grădiniţe, în creşe”, spune o mamă. „Avem nevoie, dar nu aşa multe. Sunt şi alte nevoi. Nu la un buget aşa de mare. Ceva aşa, să-i bucure pe cei mici”, spune o bătrână. „Scump, se puteau face şi alte chestii, sincer, la banii ăştia”, crede un constănțean.

În Cluj-Napoca sau în Timișoara, administrațiile locale investesc anual aproximativ 1 milion de lei pentru închirierea şi montarea luminiţelor. La Suceava, Crăciunul este așteptat cu ceva mai multă cumpătare, iar autoritățile au decis folosirea instalațiilor din anii trecuți. Însă și aici este nevoie de un buget de reparații de aproximativ 48.000 de euro.

„Vom repara cu resursă umană proprie tot ceea ce s-a deteriorat anul trecut. 48.000 de euro este procedura de achiziție pentru materialele de reparații. Suntem în procedură avansată de achiziție pentru iluminarea în mod diferit, mult mai elegant, a cel puţin doi brazi de Crăciun”, a declarat Dan Cușnir, viceprimar şi purtător de cuvânt Primăria Suceava.

La Craiova, autoritățile vor să facă, din nou, spectacol așa că montarea luminilor stradale a început încă din vară. Costurile pentru decorațiunile stradale şi luminițe se ridică la un milion de lei, o parte din sumă fiind asigurată din sponsorizări.

Prima vacanță a anului școlar 2025-2026. Când va avea loc, de fapt

Prețuri de groază, înainte de Halloween! Cât costă un kilogram de dovleac la final de octombrie