Prețuri de groază, înainte de Halloween! Cât costă un kilogram de dovleac la final de octombrie

Halloween-ul se apropie, iar acest lucru se resimte asupra prețurilor dovlecilor. Pentru că există români care așteaptă cu nerăbdare sărbătoarea americană, comercianții au profitat de asta în perioada în care ne aflăm. Vezi în articol!

Sărbătoarea americană a reușit să ajungă la sufletele românilor, dar mai ales a celor mici. Copiii se deghizează și merg din casă în casă cu tradiția „Trick or treat”. Părinții se conformează rapid cu situația și cumpără tot felul de costume și decorațiuni pentru case care să respecte tradițiile.

Prețuri de groază, înainte de Halloween

Se știe că leguma vedetă a Halloween-ului este dovleacul. Acest aspect a influențat semnificativ prețurile pentru această legumă. Un kilogram de dovleac se vinde chiar și cu 10 lei în piețe, în această perioadă.

Nu doar părinții care sunt nevoiți să le facă plăcerile copiilor și să decoreze casele sunt afectați de noile prețuri, dar și gospodinele care își doreau doar să se bucure de o felie de plăcintă.

„30 de lei. Destul de mult. Ce să facem? Ne scotocim în portofel și dăm, nu? Că nu avem ce să facem. 30 de lei pe dovleac. Pe carne cât o să dau oare? Soțul avea poftă de o plăcintă de dovleac.”, a spus o femeie pentru Kanal D.

Faima dovleacului din această perioadă l-a adus peste tot. Se regăsește pe haine, pe căni sau pe diferite ambalaje de sezon, care reușesc să le fure ochii clienților.

„Gândul din spate este și faptul că este ceva nou, chiar dacă este același produs. Te gândești că, uite, este un ambalaj nou, poate s-a schimbat ceva, poate produsul este într-un mod diferit. Deși, ciocolata probabil este aceeași, are același gust și dacă este în formă de ou de Paște și dacă este în formă de Moș Crăciun Și dacă este în formă de dovleac.”, spune Arnold Vieru, specialist în marketing.

Și restaurantele s-au adaptat acestui trend sezonier și s-au folosit de dovleac pentru a-și atrage clienți.

