Scene incredibile în vitrina unei brutării din București! Un șobolan a fost filmat printre produse

Un incident neașteptat a avut loc într-o brutărie din București. Un șoarece uriaș a fost surprins alergând printre pâini, chiar sub ochii brutarilor, dar și al clienților prezenți la acel moment în incintă. Imaginile care au stârnit panică și uimire, au ajuns virale pe rețelele de socializare, având numeroase reacții din partea internauților.

Scene greu de privit au fost surprinse într-o brutărie de pe Bulevardul Basarabia din București. Un șoarece de dimensiuni mari a fost filmat alergând printre pâini și produse de patiserie, chiar în vitrina magazinului. Panica a cuprins personalul, iar unul dintre brutari s-a străduit să-l prindă printre rafturi, însă misiunea a eșuat. Clipul, surprins de una dintre cliente, a fost postat pe TikTok și s-a răspândit rapid, strângând mii de vizualizări și comentarii uluitoare de la internauți.

Incidentul a stârnit atât reacții de uimire și dezgust, amintind cât de importante sunt măsurile de igienă în magazinele alimentare. Mai mulți internauți au comentat apariția șoarecelui în vitrina brutăriei, afirmând că există probleme de curățenie în acel spațiu.

Un șobolan într-o brutărie nu este doar o scenă neplăcută, ci și un risc major pentru sănătatea clienților și reputația magazinului. Rozătoarele pot purta bacterii, viruși și paraziți care pot contamina pâinea, produsele de patiserie și alte alimente. Consumarea acestora poate provoca intoxicații alimentare sau boli grave. Prezența rozătoarelor este un risc major pentru igiena localului. Autoritățile pot impune controale și sancțiuni dacă se descoperă contaminarea.

Este nevoie de deratizare profesională, curățenie generală și măsuri preventive pentru a evita reapariția rozătoarelor, pentru ca alimentele să fie păstrate în condiții optime și vândute către clienți. Produsele afectate trebuie distruse, ceea ce duce la pierderi materiale. În plus, reputația brutăriei poate avea de suferit.

CITEȘTE ȘI: S-a schimbat legea! Amendă de 500 de lei pentru românii care stau la casă, au câine în curte și fac această greșeală

Filmarea VIRALĂ cu acest Ciobănesc german la metroul din Capitală i-a topit pe internauți: ”Îmi vine să plâng!”