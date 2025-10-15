S-a schimbat legea! Amendă de 500 de lei pentru românii care stau la casă, au câine în curte și fac această greșeală

Avem vești noi pentru românii care au câine la curte! Dacă nu respectă următoarea lege, se pot alege cu sancțiuni de până la 500 de lei. Află în articol tot ce trebuie să știi!

Au apărut noi reguli legate de deținerea câinilor la curte, iar românii trebuie să țină cont de faptul că nerespectarea lor poate duce la amenzi usturătoare.

Reguli pentru românii care stau la casă și au câine

Majoritatea românilor sunt iubitori de animale, iar în foarte multe cazuri cei care locuiesc la curte au în grijă cel puțin un animal de companie.

Există mai multe reguli pe care proprietarii de câini sunt obligați să le respecte. În primul rând, ei trebuie să se asigure că animalele trăiesc în condiții bune și nu îi deranjează pe vecini.

De asemenea, cei care dețin animale și locuiesc la curte trebuie să respecte niște condiții de bun trai. Mai exact, cușca câinelui trebuie neapărat amenajată la cel puțin 60 de centimetri față de gardul vecinului. Mai apoi, românii trebuie să aibă grijă la mărimea cuștii. Aceasta trebuie să fie făcută potrivit pentru mărimea patrupedului, pentru ca acesta să poată sta în picioare și să aibă loc să se întoarcă.

Mai mult, proprietarii trebuie să țină cont de faptul că lesa câinelui trebuie să fie realizată dintr-un material care să nu îi provoace răni și să aibă o lungime de cel puțin 2 metri.

O altă regulă foarte importantă este pentru stăpânii care își scot câinii la plimbare. Aceștia sunt obligați să aibă cu ei materiale necesare pentru curățarea dejecțiilor patrupedului și carnetul de sănătate al acestuia. De altfel, animalele trebuie să fie plimbate în mod frecvent în parcuri, grădini sau spații special amenajate în timp ce sunt ținuți în lesă.

Și românii care locuiesc la bloc trebuie să respecte anumite reguli, printre care și cea conform cărora nu își pot lăsa câinii nesupravegheați în curțile comune, pe scări sau în spațiile care nu le sunt destinate acestora.

CITEȘTE ȘI:

Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români

Amendă de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor