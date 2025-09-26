Acasă » Știri » Amendă de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor

De: Anca Chihaie 26/09/2025 | 09:00
Locuitorii blocurilor trebuie să fie atenți la mai mult decât orele de liniște. Conform legislației privind funcționarea asociațiilor de proprietari, anumite fapte pot fi sancționate cu amenzi care ajung până la 10.000 de lei.

Deși viața la bloc oferă confort și acces facil la diverse servicii, aceasta vine și cu o serie de responsabilități. Proprietarii de apartamente trebuie să respecte normele de întreținere, administrare și utilizare a proprietății, pentru a evita conflictele cu vecinii și eventuale sancțiuni legale.

Printre principalele fapte care pot genera amenzi severe se numără schimbarea destinației locuinței fără autorizațiile necesare. Transformarea unui apartament de locuit într-un spațiu comercial sau de alt tip, fără aprobările legale, poate atrage sancțiuni financiare importante.

De asemenea, neexecutarea lucrărilor de întreținere sau de reparații la elementele proprietății individuale, atunci când acestea pot pune în pericol siguranța celorlalți locatari, constituie o altă contravenție gravă. În aceste situații, legea prevede posibilitatea aplicării de amenzi considerabile, cu excepția cazurilor în care proprietarul a respectat toate condițiile prevăzute de legislație.

Modificarea aspectului părților comune ale clădirii, precum holuri, fațade sau structuri ale imobilului, fără respectarea normelor legale, este o altă practică sancționată. Legea stabilește clar că orice intervenție asupra proprietății comune trebuie realizată cu respectarea regulamentelor asociației de proprietari și a legii.

Gestionarea inadecvată a fondurilor asociației de proprietari reprezintă un alt domeniu strict reglementat. Utilizarea banilor adunați de la locatari pentru alte scopuri decât cele prevăzute legal poate duce la sancțiuni, inclusiv amenzi importante.

Mai mult, refuzul furnizării serviciilor publice prin rețelele aflate în proprietatea dezvoltatorilor sau a asociației către apartamente sau spații din complexurile rezidențiale poate constitui contravenție. Aceasta poate afecta întreaga comunitate de locatari și poate genera sancțiuni semnificative.

Potrivit specialiștilor, aceste reguli nu urmăresc doar aplicarea de sancțiuni, ci și protejarea siguranței și confortului locatarilor. Ignorarea normelor poate provoca conflicte între vecini și pierderi financiare importante.

