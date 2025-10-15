Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români

Veste dură pentru fumători! Uniunea Europeană se pregătește pentru o măsură drastică și intenționează să recomande interzicerea țigărilor cu filtru și a țigaretelor electronice. Află în articol toate detaliile!

Potrivit unui document obținut de Heute, Uniunea Europeană va lua în calcul recomandarea făcută de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) legată de interzicerea țigărilor.

Adio, țigări cu filtru și electronice

Dacă va fi susținută de mai multe state membre UE, această schimbare va reprezenta o mișcare radicală privind tutunul. Experți din cadrul OMS susțin că filtrele cresc „atractivitatea și tolerabilitatea” țigărilor și reduc astfel percepția riscurilor.

De asemenea, se crede că „interzicerea fabricării, importului și vânzării țigărilor cu filtru ar reprezenta un pas major pentru reducerea consumului de tutun”.

Totuși, nu doar țigările clasice sunt cele vizate. Schimbarea radicală se va aplica și în cazul țigărilor electronice. Această măsură ar putea afecta atât industria, cât și comercianții.

Populația care susține această interdicție este de părere că fumatul rămâne o cauză principală de boli care pot fi prevenite în Europa și este de acord cu faptul că eliminarea filtrelor ar putea reduce consumul, mai ales pentru tineri. De partea cealaltă, există o parte care nu consideră această schimbare benefică, pentru că ar putea duce la o piață neagră a țigărilor și ar încuraja producția ilegală.

OMS și liderii europeni au protecția sănătății și a mediului ca scopuri principale. Eliminarea filtrelor care sunt realizate din plastic ar duce și la o schimbare ecologică importantă. Acestea sunt printre cele mai răspândite deșeuri pe plajele și străzile din Europa.

Schimbarea va fi stabilită în timpul conferinței OMS din luna noiembrie, programată la Geneva. Atunci se va decide dacă recomandările devin sau nu obligatorii pentru statele UE. După aflarea rezultatului, implementarea noilor reguli la nivel european ar putea începe până în anul 2026.

Dacă va fi acceptată, această schimbare ar reprezenta cel mai radical pas anti-fumat încă de la apariția țigărilor cu filtru, de acum aproape 70 de ani.

