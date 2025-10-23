Filmarea VIRALĂ cu acest Ciobănesc german la metroul din Capitală i-a topit pe internauți: ”Îmi vine să plâng!”

Un moment plin de tandrețe surprins în Capitală a devenit rapid viral pe rețelele de socializare. Un câine a fost filmat pe peronul unei stații de metrou din București, când se afla alături de stăpânul său. Internauții au publicat numeroase comentarii, fiind topiți după blănos.

Videoclipul filmat în urmă cu câteva zile a stârnit multă emoție pe TikTok, aplicația devenită foarte populară în România. Un cățel este protagonistul unei scene deosebite care a înduioșat multe persoane. Martora a povestit că imaginea patrupedului alături de stăpân a impresionat-o până la lacrimi, deoarece păreau că se țin de mână.

„Nu credeam că o să plâng într-o dimineață de sâmbătă la metrou… dar s-a întâmplat. Animalele sunt prea bune pentru noi”, este mesajul scris de femeie.

În filmare se vede cum câinele, un frumos Ciobănesc German, stă liniștit lângă stăpânul său, cu privirea atentă și plină de devotament. Nu se agită, nu latră și pare complet obișnuit cu aglomerația din jur, astfel că arată un adevărat exemplu de calm și loialitate. Clipul postat pe TikTok a adunat rapid zeci de mii de aprecieri și comentarii emoționate.

„Mi-au dat lacrimile!”, a scris un internaut la acest videoclip. . „În sfârșit ceva frumos pe TikTok”, a adăugat o altă persoană.

Se pare că patrupedul și stăpânul său nu sunt necunoscuți bucureștenilor. Mai multe persoane au spus că i-au mai întâlnit prin oraș și este foarte devotat. Clipurile postate de TikTok sunt un adevărat deliciu pentru internauții care se bucură să-l vadă pe blănos: „L-am văzut de câteva ori în metrou. Câinele e extraordinar de inteligent și oamenii îi privesc mereu cu drag”, a comentat un trecător.

