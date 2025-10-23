Imaginea de milioane de like-uri! Jackie, un rottweiler, a rămas în apartamentul distrus de explozia din Rahova pentru a-l apăra

Explozia din Rahova a scos la iveală multe povești tragice, însă, în urma dezastrului, au ieșit la suprafață și câteva minuni. O familie care locuia la doar câțiva metri de punctul în care a avut loc explozia a scăpat teafără, deși apartamentul a fost distrus complet. Când au ajuns în fața blocului, și-au dat seama că un membru al familiei fusese lăsat în urmă. Era Jackie, câinele lor, care îi privea din spatele unei ferestre sparte. Nu au stat pe gânduri și, deși blocul se putea prăbuși oricând, au urcat să îl salveze.

La ora 9:07, cartierul Rahova a fost acoperit de un sunet asurzitor. Natalia, femeia care era acasă alături de fiicele sale, în vârstă de 14 și 16 ani, și-a găsit cu greu fetele, deoarece apartamentul se transformase într-un morman de beton și praf. Speriată de cele întâmplate, femeia a ieșit cât mai repede din clădire.

Cum a reușit să supraviețuiască Jackie, câinele familiei din Rahova

Din fericire, soțul ei era plecat la muncă, însă, când a auzit vestea, a venit cât mai repede acasă. Singurul care rămăsese în locuință era câinele familiei.

„M-am întors să iau cățelul, dar cățelul n-a vrut să vină. N-aveam cum să o iau în brațe. M-am gândit să o iau în brațe, dar îmi era teamă că mă dărâmă, pentru că mie mi-au tot alunecat picioarele pe pereții ăia. M-am uitat în jos și am văzut etajul 5 și atunci mi-am dat seama că e mai rău decât mi-am închipuit. Am ieșit. Nu am mai stat. Am întâlnit mulți oameni care se întorceau și foarte mulți pompieri. Știu că pe toți i-am rugat. Le-am spus tuturor, i-am stresat pe toți. Le spuneam: «Știu că sunt mulți oameni, dar am și eu un câine»”, a declarat Natalia.

Jackie este un rottweiler care cântărește peste 30 de kilograme, iar drumul până la ieșirea din bloc era plin de pericole. Câinele a rămas curajos, în ciuda evenimentelor întâmplate. El avea o singură misiune: să-și apere locuința. Natalia s-a întâlnit cu Dan, soțul ei, care ajunsese între timp în fața blocului. Când s-au uitat în dreptul geamului apartamentului lor, au văzut că Jackie se uita la ei printr-un geam spart. Câinele era în mare pericol, dar își făcea în continuare datoria, protejând apartamentul stăpânilor. Deși s-au pus în pericol, au reușit să o aducă pe Jackie în siguranță jos.

Clipe grele pentru apropiați avocatei moarte în explozia din Rahova. Vasilica Enache a fost condusă pe ultimul drum

Din proprietari, transformați în chiriași! Victimele exploziei din Rahova, revoltate după anunțul făcut de Guvern: ”Câtă bătaie de joc!”