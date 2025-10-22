Din proprietari, transformați în chiriași! Victimele exploziei din Rahova, revoltate după anunțul făcut de Guvern: ”Câtă bătaie de joc!”

Explozia ce s-a petrecut în data de 17 octombrie într-un bloc din cartierul Rahova a creat dezastru. În urma celor întâmplate, numeroși oameni au rămas fără locuință și acum se revoltă. Recent, autoritățile au anunțat că blocul ar putea fi reconstruit de la zero, iar mai apoi oamenii să locuiască acolo, cu chirie. Ei bine, proprietarii au luat foc când au auzit asta.

Explozia extrem de puternică a avut loc în dimineața zilei de vineri, 17 octombrie, într-un bloc de 8 etaje din cartierul Rahova, sectorul 5 din București. Două etaje ale clădirii au fost efectiv distruse, iar ferestrele din apropiere, precum și geamurile unor clase de curs ale unui liceu din apropiere au fost spulberate din cauza deflagrației violente. Trei persoane și-au pierdut viața, printre care și o femeie însărcinată, iar alte au fost rănite.

„S-au gândit ei din proprietari să ne facă chiriași”

În ultimele zile s-au vehiculat numeroase variante în ceea ce privește soarta blocului din Rahova. Recent, Ministerul Dezvoltării a înaintat ideea de reconstrucție a blocului, iar când acesta o să fie gata proprietarii să se întoarcă chiriași.

Ei bine, atunci când au auzit că se vor transforma din proprietari în chiriași oamenii s-au revoltat. O femeie care a locuit în blocul respectiv a răbufnit în mediul online. Aceasta a scos în evidență tragedia pe care o trăiește și s-a arătat extrem de indignată de ideea chiriei.

De asemenea, femeia spune că autoritățile doar se contrazic. Reconstrucția blocului este pusă pe seama faptului că etajele superioare au fost serios afectate. Aceasta nu a fost lăsată să mai intre nici măcar să își recupereze actele, în timp ce alții au putut intra în bloc în repetate rânduri.

„După ce că am rămas pe drumuri fără voia noastră, din neglijența celor de la gaze, acum s-au gândit ei din proprietari să ne facă chiriași, iar moștenitorii noștri au dreptul să mai stea în apartament 20 ani, după ce noi murim, cică cu posibilitatea de a cumpăra apartamentul pe care ei îl refac. Câtă bătaie de joc și umilință. Nu avem voie să ne luăm nici măcar actele. Menționez că scările blocului erau intacte când s-a coborât din el. Pe acele scări a coborât și copilul meu, împreună cu alți vecini, victime acestei tragedii ca și noi. Alt vecin a urcat iar după explozie, la etajul 6 să salveze câinele de companie și culmea pe aceeași scară și nu a mai fost niciun pericol. De ce atâta bătaie de joc? Ar fi multe de spus, însă îi mulțumesc lui Dumnezeu că fiul meu, fizic a scăpat, era în apartament, la etajul 8, unde avea căminul nostru. Acum îmi doresc și psihic să ne revenim cât mai curând, să reușim să ne adaptăm la situația în care suntem…este foarte greu…”, a spus femeia, în mediul online.

De asemenea, un alt locatar a împărtășit revolta acesteia, iar ca el mai sunt mulți. Bărbatul este extrem indignat de tot ce se întâmplă și spune că nu va accepta niciodată această idee.

„Nu există treaba asta. Ministrul care a spus treaba asta să-și dea demisia, e un porc, își bate joc de popor. Am ajuns în anii colectivizării, ne ia ce e al nostru și le bagă la colectiv”, a spus bărbatul, potrivit observatornews.ro.

