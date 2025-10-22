Supraviețuitoarea Colectiv reprezentată de Vasilica Enache a rupt tăcerea după explozie și teoriile conspirației: ”Încetați”

Explozia devastatoare din Rahova, petrecută vinerea trecută, a lăsat urme adânci în sufletele tuturor celor afectați: familii, vecini și întreaga comunitate. Tragedia, în urma căreia trei persoane și-au pierdut viața, a zguduit Bucureștiul și a stârnit un val de întrebări și speculații. Printre victime se numără și Vasilica Enache, o avocată cunoscută, a cărei moarte a devenit subiectul unor teorii controversate care au circulat rapid în spațiul public.

Zvonurile au pornit de la faptul că Vasilica Emache reprezenta un client implicat în procesul „Colectiv”, iar unii au speculat că explozia ar fi fost intenționată. Pe rețelele de socializare au apărut mesaje care sugerau că tragedia nu ar fi fost un simplu accident, ci un act premeditat, deoarece avocata ar fi știut prea multe detalii importante și reprezenta un pericol.

Pentru a pune capăt acestor discuții, clienta avocatei, fostă victimă a tragediei de la Colectiv, a decis să intervină public și să clarifice situația. Aceasta a declarat că nu există nicio legătură între activitatea profesională a Vasilicăi Enache și explozia din Rahova, condamnând ferm teoriile conspiraționiste care s-au răspândit după tragedie.

Mesajul tinerei despre Vasilica Enache

Tânăra a subliniat că astfel de afirmații nefondate pot genera teamă în rândul celor implicați în procesul „Colectiv”. Până în prezent, mai mulți avocați au prezentat chiar și 20 de clienți în instanță, astfel că și ei ar fi în pericol, dacă ținem cont de teoriile conspirației care s-au lansat în spațiul public în ultimele zile.

”Mai încetați cu toate teoriile conspirației făcute de niște băgători în seamă! O singură persoană a fost “reprezentată” de această doamnă avocat, așa că nu mai vorbiți prostii. Avocații care au avut câte 20 de persoane reprezentate de la Colectiv ar trebui să nu mai doarmă noaptea acum? Haideți să fim serioși! Nu vreau să spun mai multe acum, nu e momentul pentru că nu vorbim niciodată morții de rău, nu? Domnul care a scris aceste lucruri mă poate contacta să ne lămurim și să nu mai speriem oamenii cu conspirații de toata jena! Soarta ți-o mai și atragi.. de cele mai multe ori plătim pentru ceea ce facem și Dumnezeu știe cel mai bine unde și cum ni se sfârșește firul”, a declarat tânăra pe rețelele de socializare.

