Mesajele postate de Vasilica Enache, avocata moartă în explozia din Rahova, analizate de criminalistul Liviu Chesnoiu: ”A trecut prin multe suferințe!” | EXCLUSIV

Apartamentul Vasilicăi Enache, fosta avocată din „blocul groazei” din Rahova, era singurul dotat cu centrală de gaz și a devenit imediat subiect de speculații. Mesajele ei încărcate de emoție și suferință de pe TikTok au atras toate privirile pe social media, ca o premoniție parcă pentru ce avea să urmeze. Criminalistul Liviu Chesnoiu a explicat în exclusivitate pentru CANCAN.RO o ipoteză care cu siguranță va fi luată în calcul de procurori: epicentrul deflagrației a avut loc în apartamentul ei deloc întâmplător, fiind posibil ca centrala ei de gaz să fi fost un factor declanșator al tragediei.

Întâmplător sau nu, apartamentul care a fost practic detonat în așa-numitul „bloc al groazei” din Rahova era și singurul dotat cu centrală de gaz. Proprietara, fosta avocată Vasilica Enache, a devenit imediat ținta speculațiilor, iar viața ei privată a ajuns în centrul atenției.

O simplă căutare pe rețelele sociale arată că, după ce s-a retras din activitatea juridică în 2023, Vasilica a devenit extrem de activă online. În postările și comentariile sale, fosta avocată a lăsat să se întrevadă o suferință sufletească profundă, momente de vulnerabilitate care au atras atenția celor curioși de viața ei.

Specialiștii care au analizat aceste mesaje susțin că ele conțin detalii interesante și neașteptate despre starea ei emoțională, iar acum lumea se întreabă dacă aceste indicii ar putea avea legătură cu tragedia din apartament.

În postările ei, vorbește despre lumina de la capătul infinitului, despre sufletele care nu mor niciodată și despre legături spirituale cu cei dragi care au plecat.

„Lumina la care tânjim toți! Acolo ajungem, suflete frumoase! Suntem, trăim, nu mai suntem când murim….”, scria ea, exprimând parcă o suferință profundă, dar și o credință în continuitatea sufletului.

În alte mesaje, ea se adresează direct celor apropiați care au trecut în neființă: „Tată, prieten, frate… sufletul meu pereche… știu că ești în dimensiunea 6D și ne aștepți… Pup sufletul tău bun și vesel”, sunt doar câteva dintre mesajele publicate pe contul ei de TikTok.

”Nicăieri în România nu s-a mai întâmplat așa ceva!”

Criminalistul Liviu Chesnoiu aduce lumină asupra mesajelor postate de fosta avocată Vasilica Enache și oferă explicații despre starea ei emoțională, dar și despre posibila legătură cu tragedia din blocul groazei din Rahova.

”Judecând după mesajele transmise, vorbim de o persoană cu tendințe depresive. Dacă erau de un an, înseamnă că durerile ei (sufletești) erau cronicizate. Probabil a trecut prin multe suferințe și nimeni nu a ajutat-o. Nu cred că a vrut să-și facă rău vreodată, de obicei astfel de persoane nu fac comentarii, acționează pur și simplu. Oricum, medicul legist va stabili și cauza exactă a morții. Din punctul meu de vedere, nu doamna avocat e problema, ci centrala ei ar trebui investigată. Dacă avea mentenanța făcută, cine i-a instalat-o, dacă avea sezonori de gaze. Nicăieri în România nu s-a mai întâmplat așa ceva! Punga de gaze exista de câteva zile și este posibil ca o pistă luată în considerare de anchetatori să fie chiar centrala de gaze a doamnei avocate”, a declarat criminalistul pentru CANCAN.RO .

Expertul criminalist atrage atenția asupra unui detaliu șocant din blocul groazei: doar apartamentul Vasilicăi Enache avea centrală de gaz, iar senzorii nu s-au declanșat, transformând locuința într-o adevărată bombă cu ceas.

”Este ciudat că doar ea avea centrală în acel bloc și nu s-a declanșat niciun senzor. Dacă ar fi închis senzorul, s-ar fi anulat gazul, dar procurorii vor afla firma care i-a instalat centrala. În acel bloc era o bombă cu ceas, iar firmele de gaze, niciuna dintre ele, nu au eliminat cauza. Locatarii trebuiau evacuați de urgență! A fost nevoie doar de o scânteie…De ce nu a existat un incendiu în urma exploziei? Pentru că suflul deflagrației a fost atât de puternic, încât a anulat incendiul.

Un lucru este cert. Atâta timp cât nu avem proceduri într-un stat eșuat, suntem pe cont propriu! Și ar trebui să ne gândim la cursuri de supravieșuire. Când miroase a gaz, să ne luăm bagajele și să ne întoarcem după ce explodează blocul”, a transmis Liviu Chesnoiu.