Acasă » Exclusiv » Mesajele postate de Vasilica Enache, avocata moartă în explozia din Rahova, analizate de criminalistul Liviu Chesnoiu: ”A trecut prin multe suferințe!” | EXCLUSIV

Mesajele postate de Vasilica Enache, avocata moartă în explozia din Rahova, analizate de criminalistul Liviu Chesnoiu: ”A trecut prin multe suferințe!” | EXCLUSIV

De: Keva Iosif 21/10/2025 | 18:33
Mesajele postate de Vasilica Enache, avocata moartă în explozia din Rahova, analizate de criminalistul Liviu Chesnoiu: ”A trecut prin multe suferințe!” | EXCLUSIV
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Apartamentul Vasilicăi Enache, fosta avocată din „blocul groazei” din Rahova, era singurul dotat cu centrală de gaz și a devenit imediat subiect de speculații. Mesajele ei încărcate de emoție și suferință de pe TikTok au atras toate privirile pe social media, ca o premoniție parcă pentru ce avea să urmeze. Criminalistul Liviu Chesnoiu a explicat în exclusivitate pentru CANCAN.RO o ipoteză care cu siguranță va fi luată în calcul de procurori: epicentrul deflagrației a avut loc în apartamentul ei deloc întâmplător, fiind posibil ca centrala ei de gaz să fi fost un factor declanșator al tragediei. 

Întâmplător sau nu, apartamentul care a fost practic detonat în așa-numitul „bloc al groazei” din Rahova era și singurul dotat cu centrală de gaz. Proprietara, fosta avocată Vasilica Enache, a devenit imediat ținta speculațiilor, iar viața ei privată a ajuns în centrul atenției.

O simplă căutare pe rețelele sociale arată că, după ce s-a retras din activitatea juridică în 2023, Vasilica a devenit extrem de activă online. În postările și comentariile sale, fosta avocată a lăsat să se întrevadă o suferință sufletească profundă, momente de vulnerabilitate care au atras atenția celor curioși de viața ei.

Specialiștii care au analizat aceste mesaje susțin că ele conțin detalii interesante și neașteptate despre starea ei emoțională, iar acum lumea se întreabă dacă aceste indicii ar putea avea legătură cu tragedia din apartament.

Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

În postările ei, vorbește despre lumina de la capătul infinitului, despre sufletele care nu mor niciodată și despre legături spirituale cu cei dragi care au plecat.

Lumina la care tânjim toți! Acolo ajungem, suflete frumoase! Suntem, trăim, nu mai suntem când murim….”, scria ea, exprimând parcă o suferință profundă, dar și o credință în continuitatea sufletului.

sursa foto: TikTok

În alte mesaje, ea se adresează direct celor apropiați care au trecut în neființă: „Tată, prieten, frate… sufletul meu pereche… știu că ești în dimensiunea 6D și ne aștepți… Pup sufletul tău bun și vesel”, sunt doar câteva dintre mesajele publicate pe contul ei de TikTok.

”Nicăieri în România nu s-a mai întâmplat așa ceva!”

Criminalistul Liviu Chesnoiu aduce lumină asupra mesajelor postate de fosta avocată Vasilica Enache și oferă explicații despre starea ei emoțională, dar și despre posibila legătură cu tragedia din blocul groazei din Rahova.
Judecând după mesajele transmise, vorbim de o persoană cu tendințe depresive. Dacă erau de un an, înseamnă că durerile ei (sufletești) erau cronicizate. Probabil a trecut prin multe suferințe și nimeni nu a ajutat-o. Nu cred că a vrut să-și facă rău vreodată, de obicei astfel de persoane nu fac comentarii, acționează pur și simplu. Oricum, medicul legist va stabili și cauza exactă a morții. Din punctul meu de vedere, nu doamna avocat e problema, ci centrala ei ar trebui investigată. Dacă avea mentenanța făcută, cine i-a instalat-o, dacă avea sezonori de gaze. Nicăieri în România nu s-a mai întâmplat așa ceva! Punga de gaze exista de câteva zile și este posibil ca o pistă luată în considerare de anchetatori să fie chiar centrala de gaze a doamnei avocate”, a declarat criminalistul pentru CANCAN.RO.
Expertul criminalist atrage atenția asupra unui detaliu șocant din blocul groazei: doar apartamentul Vasilicăi Enache avea centrală de gaz, iar senzorii nu s-au declanșat, transformând locuința într-o adevărată bombă cu ceas.
Este ciudat că doar ea avea centrală în acel bloc și nu s-a declanșat niciun senzor. Dacă ar fi închis senzorul, s-ar fi anulat gazul, dar procurorii vor afla firma care i-a instalat centrala. În acel bloc era o bombă cu ceas, iar firmele de gaze, niciuna dintre ele, nu au eliminat cauza. Locatarii trebuiau evacuați de urgență! A fost nevoie doar de o scânteie…De ce nu a existat un incendiu în urma exploziei? Pentru că suflul deflagrației a fost atât de puternic, încât a anulat incendiul.
Un lucru este cert. Atâta timp cât nu avem proceduri într-un stat eșuat, suntem pe cont propriu! Și ar trebui să ne gândim la cursuri de supravieșuire. Când miroase a gaz, să ne luăm bagajele și să ne întoarcem după ce explodează blocul, a transmis Liviu Chesnoiu.
Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.
Tags:
Iți recomandăm
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste cap | EXCLUSIV
Exclusiv
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă ancheta peste…
BDLP a decis: Vanessa! Cristina Pucean e istorie! Primele imagini cu al ei și cu nepoata lui Sorinel Puștiu
Exclusiv
BDLP a decis: Vanessa! Cristina Pucean e istorie! Primele imagini cu al ei și cu nepoata lui Sorinel Puștiu
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care sunt regulile
Mediafax
E oficial! Permis auto de la 17 ani, aprobat de Parlamentul European: care...
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani în plus la pensie
Gandul.ro
Motivul pentru care pensiile intră mai târziu în noiembrie. Cine va primi bani...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Cine este tinerelul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. Are un tată bogat și visa s-o cunoască pe Antonia
Adevarul
Cine este tinerelul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. Are...
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își...
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până la 5.000 de euro pe lună
Mediafax
Cea mai căutată meserie din UE: se caută oameni și se oferă până...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Click.ro
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere fanii. Ce fotografii a postat
Antena 3
O vedetă OnlyFans care câştigă 13 milioane de dolari pe an şi-a luat prin surprindere...
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Digi 24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii....
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Digi24
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
FOTO Cum arată apartamentele în care s-au mutat deja primele familii afectate de explozia din Rahova
kanald.ro
FOTO Cum arată apartamentele în care s-au mutat deja primele familii afectate de explozia din...
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta.
StirileKanalD
Vladimir Putin, sfătuit să nu meargă la Budapesta. "Ar putea fi asasinat"
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă acum cu ea: “O profesionistă umilită.”
kfetele.ro
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă...
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor:
observatornews.ro
Analist, despre decizia CCR de a opri reforma pensiilor magistraţilor: "Senzaţie puternică de inechitate"
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
iPhone Air, „îmbrăcat” în materiale scumpe - aur masiv, piele de crocodil, titan aerospațial și fibra de carbon aurie. Cât costă?
go4it.ro
iPhone Air, „îmbrăcat” în materiale scumpe - aur masiv, piele de crocodil, titan aerospațial și...
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Câți bani primește Florin Prunea pentru participarea în emisiunea care înlocuiește Survivor la Pro TV. Fostul portar e plătit regește
Fanatik.ro
Câți bani primește Florin Prunea pentru participarea în emisiunea care înlocuiește Survivor la Pro TV....
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază
Fanatik.ro
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel...
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Capital.ro
Parlamentul European schimbă regulile pentru permisele de conducere. Anunț oficial pentru toți șoferii din UE
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Joc de groază cu pisici prietenoase
Go4Games
Joc de groază cu pisici prietenoase
UPDATE Decizie luată de judecători: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Capital.ro
UPDATE Decizie luată de judecători: Călin Georgescu rămâne sub control judiciar
Sfârșitul mașinilor pe benzină și motorină. Planul Germaniei de a salva motoarele clasice, blocat
evz.ro
Sfârșitul mașinilor pe benzină și motorină. Planul Germaniei de a salva motoarele clasice, blocat
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le mai practică la volanul mașinii
Gandul.ro
Obiceiurile neregulamentare pentru care șoferii riscă AMENZI de până la 1.000 de lei dacă le...
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: 
radioimpuls.ro
Veronica, un nou ATAC DUR la adresa lui Ahmed: "Ai ceva de rezolvat la psiholog, dar...
Adrian Mititelu a pierdut procesul de 7 milioane de euro cu Victor Pițurcă! Reacția patronului de la FC U Craiova: „A fost un cartuș! Eu nu am ce pierde”. Update exclusiv
Fanatik.ro
Adrian Mititelu a pierdut procesul de 7 milioane de euro cu Victor Pițurcă! Reacția patronului...
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt daună totală”
Fanatik.ro
Câți proprietari și-au primit deja despăgubirile după tragedia din Rahova. ”Cel puțin șapte apartamente sunt...
Știrile zilei, 16 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 16 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alice, fetița unor români, a murit după ce a fost deconectată de la aparate. Părinții ei fac acuzații ...
Alice, fetița unor români, a murit după ce a fost deconectată de la aparate. Părinții ei fac acuzații grave: ”Am studiat legile care reglementează moartea cerebrală”
Tragedie în familia fostului internațional, Stuart Pearce. Fiul său, Harley, a murit la doar 21 de ...
Tragedie în familia fostului internațional, Stuart Pearce. Fiul său, Harley, a murit la doar 21 de ani
Ea este Alexandra, tânăra de 17 ani care luptă să trăiască după explozia din Rahova. A fost rănită ...
Ea este Alexandra, tânăra de 17 ani care luptă să trăiască după explozia din Rahova. A fost rănită grav, iar familia cere ajutor
Doliu la Filarmonica George Enescu! A murit violonistul Varujan Cozighian
Doliu la Filarmonica George Enescu! A murit violonistul Varujan Cozighian
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 22 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ștefan Popescu
Decizia luată de Simona Gherghe, după 24 de ani de televiziune. Soțul prezentatoarei de la Antena ...
Decizia luată de Simona Gherghe, după 24 de ani de televiziune. Soțul prezentatoarei de la Antena 1 a fost de acord!
Vezi toate știrile
×