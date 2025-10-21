Ion Țiriac, gest de milioane pentru familiile afectate de explozia din Rahova! Suma pe care o va scoate din buzunar pentru victime

Allianz-Țiriac va acoperi integral despăgubirile și va asigura cazare temporară pentru clienții care dețin polițe active. Valoarea totală a apartamentelor clienților din blocul afectat de explozia puternică care a avut loc în Rahova este de aproximativ 2 milioane de euro.

În urma deflagrației care a avut loc în sectorul 5 din Capitală, Allianz-Țiriac, una dintre cele mai mari companii de asigurări din țară, a luat măsuri imediate pentru a sprijini oamenii afectați. Conform unui comunicat al companiei, citat de Agerpres, echipa de call center a contactat proactiv toți clienții din blocul care urmează să fie demolat, cu scopul de a evalua pagubele și de a deschide rapid dosarele de daună.

Suma pe care o va scoate din buzunar pentru victimele din Rahova

Compania Allianz-Țiriac a confirmat că în blocul afectat de explozie, existau 9 locuințe cu asigurări facultative și 27, în total, în zona vizată. De asemenea, valoarea totală asigurată acoperite de polițe este de aproximativ 2 milioane de euro.

Compania a transmis că va achita integral despăgubirile pentru toți clienții care dețin polițe active. De asemenea, cei care au polițe My Home pot beneficia de acoperirea costurilor de cazare temporară, pentru o perioadă de până la 90 de zile.

„Prioritatea noastră acum este să fim alături de oamenii afectați, cu soluții rapide și sprijin concret în aceste momente dificile. Echipele noastre au acționat imediat pentru a contacta toți clienții din zonă, a evalua pagubele și a facilita accesul la despăgubiri, inclusiv la cazare temporară acolo unde este nevoie”, a declarat Daniela Covăcescu, director de operațiuni al Allianz-Țiriac Asigurări.

Compania gestionează procesul de constatare a daunelor, atât online, cât și prin vizite pe teren. Pentru pagubele minore, clienții pot completa un formular online de notificare și au posibilitatea de a încărca fotografii. În cazul pagubelor mai complexe, evaluările vor fi făcute imediat ce autoritățile vor permite accesul în condiții de siguranță.

Allianz-Țiriac subliniază importanța asigurărilor facultative, care vin în completarea poliței PAD. Mai mult decât atât, acestea oferă protecție completă pentru locuințe și acoperă nu doar exploziile, ci și dezastrele naturale, accidente, furturi sau daune provocate neintenționat de alte persoane.

