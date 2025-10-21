Adminstratoarea blocului din Rahova a rupt tăcerea! A dezvăluit la audieri cine a rupt sigiliul, de fapt

Vineri, 17 octombrie 2025, zi neagră pentru locatarii unui bloc din cartierul Rahova, după ce o explozie puternică le-a furat liniștea, provocând moartea a trei persoane și rănirea gravă a altor douăzeci.

Deflagrația, provocată de o acumulare de gaze, a distrus structura de rezistență a blocului, care a devenit instabil și a fost declarat periculos de specialiști. Deși autoritățile au intervenit prompt, ancheta se află abia la început, iar oamenii care au rămas fără un acoperiș deasupra capului sunt încă în stare de șoc.

Adminstratoarea blocului din Rahova a rupt tăcerea

Duminică, la două zile de la tragedia care a marcat o țară întreagă, adminstratoarea blocului din Rahova a fost audiată de procurorii Parchetului Curții de Apel București. Femeia a respins acuzațiile conform cărora locatarii au rupt sigiliul de pe conducta de gaze, spunând că acesta ar fi fost înlăturat de o firmă autorizată.

„Oricum nu l-am rupt noi. Cei de la firmă au rupt sigiliul”, a declarat aceasta

De asemenea, femeia a fost întrebată de ce a intervenit firma respectivă.

„Nu știu. Întrebați-i pe ei”, a mai spus femeia.

Adminstratoarea a mai precizat că în dimineața zilei de 16 octombrie, la ora 7:00, gazele au fost oprite din cauza mirosului puternic care s-a simțit în bloc.

„Mirosea foarte puternic a gaz”, a mai spus aceasta.

Explozia puternică din Sectorul 5 a lăsat aproape 400 de oameni fără locuință, potrivit informațiilor furnizate de Primăria Capitalei. De asemenea, Stelian Bujduveanu a declarat că Primăria Capitalei dispune de locuințe de necesitate pentru persoanele care au rămas fără adăpost, iar situația în care acestea nu vor fi suficiente, se va recurge la plata chiriei pe piața liberă.

„În momentul de față suntem în contact cu toate forțele de ordine, e o tragedie inimaginabilă. Ne concentrăm pe stabilizarea zonei și pe salvarea cât mai multor persoane”, a declarat Bujduveanu pentru Antena 3.

Acesta a adăugat că spitalele aflate în subordinea Primăriei Capitalei tratează doar cazurile ușoare, în timp ce pacienții cu afecțiuni mai grave, au fost transferați la Spitalul Municipal, care se află în apropiere. Deși autoritățile au confirmat că deflagrația s-a produs de o acumulare de gaze, ancheta este în plină desfășurare.

Ce decizie s-a luat în cazul blocului din Rahova, unde a avut loc explozia devastatoare. Soluția găsită de specialiști