Patru familii, afectate de explozia din Rahova, au fost relocate în apartamente complet utilate. Alte 111 persoane sunt cazate în hotelurile din Capitală

Primele familii afectate de explozia din Rahova au fost relocate în apartamente sigure, în timp ce autoritățile continuă sprijinul pentru victime. Tragedia din Sectorul 5 al Capitalei a adus mai multe persoane în fața unui calvar de nedescris.

Cartierul Rahova din București rămâne marcat de tragedia recentă provocată de explozia puternică într-un bloc de locuințe, eveniment care a ucis trei persoane, a rănit alte câteva și a lăsat numeroase familii fără adăpost. În urma incidentului, autoritățile locale au demarat rapid procedurile de intervenție și sprijin pentru cei afectați, încercând să ofere atât adăpost, cât și suport emoțional și logistic.

Patru familii au fost relocate în apartamente

Primele patru familii cele mai grav afectate de explozie au fost relocate în apartamente complet mobilate și utilate, situate în zone sigure ale Capitalei. Aceste locuințe temporare sunt gândite pentru a asigura stabilitate pe termen mediu și lung, oferind familiilor posibilitatea de a-și reconstrui viața într-un mediu sigur. Această măsură vizează în special persoanele care au suferit traume directe, inclusiv membri ai familiilor care au fost răniți sau internați în spital, astfel încât să beneficieze de un loc decent și liniștit în care să se recupereze.

În paralel, alte 111 persoane afectate de explozie au fost cazate în patru unități hoteliere din București, unde primesc sprijin pentru nevoile de bază și asistență în perioada de tranziție. În total, peste 384 de persoane au beneficiat de consiliere și suport personalizat, oferit de echipe specializate și de voluntari care s-au implicat imediat după eveniment. În sprijinul acestora au fost mobilizate și aproximativ 15 autoturisme pentru transport și logistică, iar autoritățile au colaborat strâns cu organizații nonguvernamentale pentru a asigura resursele necesare.

„Aceste familii — dintre cele mai grav afectate, unele având membri răniți sau spitalizați — au primit un loc sigur și decent în care să poată începe să-și reconstruiască viețile. Alte 111 persoane sunt cazate în patru unități hoteliere, iar 384 de persoane au beneficiat până acum de consiliere și sprijin personalizat. Mulțumim tuturor organizațiilor nonguvernamentale și voluntarilor care, încă de vineri, și-au dedicat timpul și energia pentru a fi alături de comunitate”, au transmis oficialii.

