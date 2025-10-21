Cum arată apartamentele pe care le-au primit victimele din Rahova? ”Un loc sigur și decent”

O explozie puternică produsă în cartierul Rahova, vineri dimineață, a provocat o tragedie de proporții, soldată cu 3 decese, zeci de răniți și locuințe distruse. În fața acestei situații dramatice, Primăria Municipiului București a intervenit rapid pentru a sprijini familiile afectate, oferindu-le adăpost, consiliere și ajutor material.

În urma eforturilor coordonate de autorități, primele patru familii care au rămas fără locuințe în urma exploziei devastatoare, au fost mutate în apartamente complet mobilate și utilate, puse la dispoziție cu sprijinul organizațiilor partenere. Aici vor putea rămâne pe termen mediu și lung. Apartamentele se află în zone bine conectate ale Capitalei, oferindu-le celor afectați condiții decente pentru a-și reconstrui viețile.

Locuințele primite sunt utilate modern, după cum se poate vedea și în imaginile din galeria foto. În bucătărie se găsesc electrocasnicele necesare unei gospodării, iar livingul conține o canapea și câteva dulapuri, ce pot fi spații de depozitare.

„Primele 4 familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, complet mobilate și utilate, situate în zone sigure și bine conectate ale Capitalei.

Primarul General, Stelian Bujduveanu:”Cu sprijinul Asociației Habitat for Humanity România, aceste familii — dintre cele mai grav afectate, unele având membri răniți sau spitalizați — au primit un loc sigur și decent în care să poată începe să-și reconstruiască viețile.

În paralel, am început procedurile pentru identificarea și închirierea locuințelor în care urmează să fie relocate și celelalte familii,

Am primit oferta Asociației Părinți Salvatori care pune la dispoziția persoanelor afectate 3 apartamente pe termen mediu și lung,

Alte 111 persoane sunt cazate în patru unități hoteliere, iar 384 de persoane au beneficiat până acum de consiliere și sprijin personalizat,

Administrația Străzilor București a intervenit prompt și a ridicat toate mașinile afectate — aproximativ 15 autoturisme”, se arată în comunicatul publicat.

Sprijin pentru victimele din Rahova

Primarul General a transmis mulțumiri tuturor organizațiilor nonguvernamentale, voluntarilor și oamenilor de bine care s-au implicat încă din primele momente pentru a ajuta comunitatea lovită de tragedie. În comunicatul publicat este transmis și un cont bancar unde se poate dona în contul unei asociații care să-i ajute în continuare pe cei rămași fără case.

„Mulțumim tuturor organizațiilor nonguvernamentale și voluntarilor care, încă de vineri, și-au dedicat timpul și energia pentru a fi alături de comunitate.

Cei care doresc să se alăture eforturilor pot dona aici: Cont de donații (RON) RO24CITI0000000825024433 Fundația World Vision România Mențiune: „Fond de urgență explozie Rahova” Această mobilizare arată că Bucureștiul nu este doar un oraș, ci o comunitate unită și solidară, care are grijă de oamenii săi”, se încheie comunicatul Primăriei Capitalei,

