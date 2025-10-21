Acasă » Știri » Cum arată apartamentele pe care le-au primit victimele din Rahova? ”Un loc sigur și decent”

Cum arată apartamentele pe care le-au primit victimele din Rahova? ”Un loc sigur și decent”

De: Andreea Stăncescu 21/10/2025 | 11:47
Cum arată apartamentele pe care le-au primit victimele din Rahova? ”Un loc sigur și decent”
Victimele din Rahova au primit locuințe noi
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

O explozie puternică produsă în cartierul Rahova, vineri dimineață, a provocat o tragedie de proporții, soldată cu 3 decese, zeci de răniți și locuințe distruse. În fața acestei situații dramatice, Primăria Municipiului București a intervenit rapid pentru a sprijini familiile afectate, oferindu-le adăpost, consiliere și ajutor material.

În urma eforturilor coordonate de autorități, primele patru familii care au rămas fără locuințe în urma exploziei devastatoare, au fost mutate în apartamente complet mobilate și utilate, puse la dispoziție cu sprijinul organizațiilor partenere. Aici vor putea rămâne pe termen mediu și lung. Apartamentele se află în zone bine conectate ale Capitalei, oferindu-le celor afectați condiții decente pentru a-și reconstrui viețile.

Locuințele primite sunt utilate modern, după cum se poate vedea și în imaginile din galeria foto. În bucătărie se găsesc electrocasnicele necesare unei gospodării, iar livingul conține o canapea și câteva dulapuri, ce pot fi spații de depozitare.

„Primele 4 familii afectate de explozia din cartierul Rahova s-au mutat în apartamente pe termen mediu și lung, complet mobilate și utilate, situate în zone sigure și bine conectate ale Capitalei.
Primarul General, Stelian Bujduveanu:”Cu sprijinul Asociației Habitat for Humanity România, aceste familii — dintre cele mai grav afectate, unele având membri răniți sau spitalizați — au primit un loc sigur și decent în care să poată începe să-și reconstruiască viețile.
În paralel, am început procedurile pentru identificarea și închirierea locuințelor în care urmează să fie relocate și celelalte familii,
Am primit oferta Asociației Părinți Salvatori care pune la dispoziția persoanelor afectate 3 apartamente pe termen mediu și lung,
Alte 111 persoane sunt cazate în patru unități hoteliere, iar 384 de persoane au beneficiat până acum de consiliere și sprijin personalizat,
Administrația Străzilor București a intervenit prompt și a ridicat toate mașinile afectate — aproximativ 15 autoturisme”, se arată în comunicatul publicat.

Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în 2025. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor acceptate
Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Sursa foto: Primăria Municipiului Bucureşti

Sprijin pentru victimele din Rahova

Primarul General a transmis mulțumiri tuturor organizațiilor nonguvernamentale, voluntarilor și oamenilor de bine care s-au implicat încă din primele momente pentru a ajuta comunitatea lovită de tragedie. În comunicatul publicat este transmis și un cont bancar unde se poate dona în contul unei asociații care să-i ajute în continuare pe cei rămași fără case.

„Mulțumim tuturor organizațiilor nonguvernamentale și voluntarilor care, încă de vineri, și-au dedicat timpul și energia pentru a fi alături de comunitate.
Cei care doresc să se alăture eforturilor pot dona aici:
❗️Cont de donații (RON)
RO24CITI0000000825024433
Fundația World Vision România
Mențiune: „Fond de urgență explozie Rahova”
Această mobilizare arată că Bucureștiul nu este doar un oraș, ci o comunitate unită și solidară, care are grijă de oamenii săi”, se încheie comunicatul Primăriei Capitalei,

CITEȘTE ȘI: Declarațiile halucinante ale unei locatare din Rahova! Ce se anunțase că se va întâmpla cu 4 zile înainte de explozie

Nicușor Dan, prima reacție după explozia din Rahova: „Este revoltător și inadmisibil ca, în România anului 2025…”

Tags:
Iți recomandăm
Desfășurare de forțe majore pe Șoseaua Kiseleff din București! Un bărbat a amenințat că își dă foc în plină stradă
Știri
Desfășurare de forțe majore pe Șoseaua Kiseleff din București! Un bărbat a amenințat că își dă foc în…
Tornadă devastatoare în Paris. Un tânăr de 23 de ani a murit, iar mai multe persoane au ajuns la spital
Știri
Tornadă devastatoare în Paris. Un tânăr de 23 de ani a murit, iar mai multe persoane au ajuns la spital
Explozia din blocul din Rahova: Încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei
Mediafax
Explozia din blocul din Rahova: Încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei
Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în 2025. Ministerul Sănătății a extins lista persoanelor acceptate
Gandul.ro
Cine sunt românii SCUTIȚI de la purtarea centurii de siguranță în autoturisme, în...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Cine este tinerelul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. Are un tată bogat și visa s-o cunoască pe Antonia
Adevarul
Cine este tinerelul alături de care Simona Halep se afișează în Cluj. Are...
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
Digi24
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își...
Accident în lanţ în Capitală: Şoferiţă cercetată după ce a fugit de la locul accidentului
Mediafax
Accident în lanţ în Capitală: Şoferiţă cercetată după ce a fugit de la...
Parteneri
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Click.ro
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate...
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce au văzut filmarea cu mireasa decoltată, fiică de demnitar
Antena 3
„Mireasa lor e în palat, a noastră e în pământ”. Iranienii se revoltă după ce...
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
Digi 24
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după a intrat pe poarta închisorii. Cum...
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Digi24
București va fi legat de Salonic printr-o autostradă și o linie ferată
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Promotor.ro
Toyota Land Cruiser FJ, rivalul surpriză care vrea să detroneze Dacia Duster
Tânăra gravidă, moartă în urma exploziei din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă: ,,Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace”. Familia face mărturisiri cutremurătoare
kanald.ro
Tânăra gravidă, moartă în urma exploziei din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă:...
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va fi îngropată înainte de nuntă, în mireasă: „Nu are ce să mai îmbrace, o punem deasupra”
StirileKanalD
VIDEO Declarații dureroase după moartea gravidei care locuia în blocul unde s-a produs explozia. Va...
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă acum cu ea: “O profesionistă umilită.”
kfetele.ro
Reacția Adrianei Bahmuțeanu, după ce medicul Flavia Groșan a intrat în comă. Ce se întâmplă...
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
WOWBiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp...
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
observatornews.ro
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie...
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Redmi K90 Pro Max va fi dotat cu camera principală care este și pe modelul Xiaomi 17, Light Hunter 950
go4it.ro
Redmi K90 Pro Max va fi dotat cu camera principală care este și pe modelul...
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus
Fanatik.ro
Câte bilete s-au vândut pentru FCSB – Bologna! Fanii au taxat înfrângerea şoc cu Metaloglobus
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu să ne spui că ai jucat 7 minute? Ne-a înjurat de morți!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Mustață a dezvăluit tot ce s-a întâmplat între galerie și Denis Alibec: „Vii tu...
Cristela Georgescu, în locul lui Călin Georgescu la prezidențiale. Gigi Becali dezvăluie întregul plan
Capital.ro
Cristela Georgescu, în locul lui Călin Georgescu la prezidențiale. Gigi Becali dezvăluie întregul plan
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!
Romania TV
Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica...
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Go4Games
Producătorii seriei au pus mâna pe licența oficială FIFA
Decizie pentru Călin Georgescu. Ce măsuri dispun judecătorii în dosarul privind promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid
Capital.ro
Decizie pentru Călin Georgescu. Ce măsuri dispun judecătorii în dosarul privind promovarea cultului persoanelor vinovate...
Nicușor Dan spune că Ceaușescu era peste nivelul actualilor politicieni români
evz.ro
Nicușor Dan spune că Ceaușescu era peste nivelul actualilor politicieni români
Visul unei vieți simple și ieftine în Bulgaria s-a transformat într-un COȘMAR pentru doi britanici: „Sistemul medical aproape m-a ucis de două ori”
Gandul.ro
Visul unei vieți simple și ieftine în Bulgaria s-a transformat într-un COȘMAR pentru doi britanici:...
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
as.ro
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o...
Cine este și cu ce se ocupă Sergiu Zmeu, cel de-al doilea soț de care a divorțat Adriana Ochișanu? Cei doi au pus punct căsniciei lor după 3 ani și au împreună o fiică: „Nu-mi plac bărbații slabi. El se baza pe mine”
radioimpuls.ro
Cine este și cu ce se ocupă Sergiu Zmeu, cel de-al doilea soț de care...
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul CFR-ului m-a dezgustat”
Fanatik.ro
Marius Şumudică, război total cu Mandorlini: „I-a omorât pe Biliboc, pe Korenica, pe toţi! Jocul...
Declarația lui Valeriu Iftime, liderul din SuperLiga, e deja virală. Știe cine va lua titlul: nu e nici Botoșani, nici FCSB!
Fanatik.ro
Declarația lui Valeriu Iftime, liderul din SuperLiga, e deja virală. Știe cine va lua titlul:...
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 15 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Desfășurare de forțe majore pe Șoseaua Kiseleff din București! Un bărbat a amenințat că își ...
Desfășurare de forțe majore pe Șoseaua Kiseleff din București! Un bărbat a amenințat că își dă foc în plină stradă
Tornadă devastatoare în Paris. Un tânăr de 23 de ani a murit, iar mai multe persoane au ajuns la spital
Tornadă devastatoare în Paris. Un tânăr de 23 de ani a murit, iar mai multe persoane au ajuns la spital
Blestemul clanului Duduianu continuă! A murit mama fraților Pian
Blestemul clanului Duduianu continuă! A murit mama fraților Pian
Zodia care are succes la jocurile de noroc! Șansa va fi de partea ei până pe 31 octombrie 2025
Zodia care are succes la jocurile de noroc! Șansa va fi de partea ei până pe 31 octombrie 2025
Scandal monstru între Donald Trump și Volodimir Zelenski! Președintele SUA s-a enervat și a început ...
Scandal monstru între Donald Trump și Volodimir Zelenski! Președintele SUA s-a enervat și a început să înjure
Declarațiile tulburătoare ale unei locatare din Rahova! Ce se anunțase că se va întâmpla cu 4 zile ...
Declarațiile tulburătoare ale unei locatare din Rahova! Ce se anunțase că se va întâmpla cu 4 zile înainte de explozie
Vezi toate știrile
×