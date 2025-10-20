Acasă » Știri » Sfârșit tragic pentru o tânără de 29 de ani. A murit după ce a căzut într-o râpă, în Munții Piatra Craiului

Sfârșit tragic pentru o tânără de 29 de ani. A murit după ce a căzut într-o râpă, în Munții Piatra Craiului

De: Alina Drăgan 20/10/2025 | 08:18
Sfârșit tragic pentru o tânără de 29 de ani. A murit după ce a căzut într-o râpă, în Munții Piatra Craiului
O tânără de 29 de ani a murit după ce a căzut într-o prăpastie /Foto: Facebook
Sfârșit tragic pentru o tânără de numai 29 de ani. Aceasta s-a stins din viață după ce a căzut într-o prăpastie adâncă. Femeia făcea parte dintr-un grup care parcurgea un traseu dificil în Parcul Național Piatra Craiului. Cum s-a întâmplat totul?

Sâmbătă, 18 octombrie, cei de la Salvamont Zărnești au primit un apel care anunța că o femeie a căzut într-o prăpastie de pe unul din traseele din Parcul Național Piatra Craiului. Alarma a fost dată imediat, în jurul prânzului, însă misiunea salvamontiștilor a fost una grea, ce s-a încheiat aproape de miezul nopții.

O tânără de 29 de ani a murit după ce a căzut într-o prăpastie

O excursie pe munte s-a încheiat tragic pentru o femeia de 29 de ani. Alături de un grup, aceasta parcurgea un traseu dificil din Parcul Național Piatra Craiului. La un moment dat, femeia s-a dezechilibrat și a căzut într-o prăpastie adâncă de 250 de metri.

Alarma a fost dată sâmbăta, în jurul orei 13:30. La fața locului au ajuns de urgență două echipe de salvamontiști. Prima, formată din cinci persoane, a pornit imediat spre locul indicat cu echipament medical și tehnic pentru situația în care victima ar fi fost găsită în viață.

Din păcate, căderea de la aproximativ 250 de metri i-a fost fatală femeii. Cadrele medicale ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru aceasta și doar au declarat decesul.

„Ieri, 18 octombrie 2025, în jurul orei 13:30, am primit un apel prin care se anunța alunecarea și dispariția vizuală a unei persoane de sex feminin, în vârstă de 29 de ani, în versantul vestic din Parcul Național Piatra Craiului.

În urma unui filmuleț primit ulterior, care surprindea zona în care se aflau cei trei turiști din grupul din care făcea parte și persoana în cauză, precum și a coordonatelor transmise, ne-am dat seama că ne confruntăm cu un caz aproape similar cu cel precedent — tot în Brâul de Mijloc (partea sudică), în condiții de iarna instalată și vizibilitate foarte redusă.

A fost o misiune extrem de dificilă, în care s-a plecat inițial cu o echipă de prim răspuns formată din cinci salvatori montani, având asupra lor echipament medical și tehnic complet, pregătiți pentru situația în care am fi găsit victima în viață. Ulterior, s-a constituit o a doua echipă de intervenție, formată din alți unsprezece membri ai Serviciului Public Local Salvamont Zărnești, precum și un dispecer, care a menținut permanent legătura atât cu echipele din teren, cât și cu instituțiile statului implicate în sistemul integrat de urgență.

Din păcate, a fost găsit doar trupul neînsuflețit al victimei, în zona La Grote, pe traseul La Lanțuri. Căderea, estimată la aproximativ 250 de metri diferență de nivel, a provocat traumatisme severe, incompatibile cu viața. Acțiunea de extragere a victimei a fost una „clasică” pentru Piatra Craiului — dificilă, expusă și solicitantă — pe care am reușit să o încheiem în jurul orei 23:00.”, au transmis reprezentanții Salvamont Zărnești, într-o postare pe Facebook.

Salvamontiștii trag un semnal de alarmă

În urma celor întâmplate, salvamontiștii trag un semnal de alarmă. Aceștia îi avertizează pe oameni să nu se aventureze pe trasee dificile fără echipament adecvat, căci acesta poate face diferența uneori între viață și moarte. Grupul din care făcea parte femeia nu era echipat corespunzător pentru traseu.

„Uneori trebuie să înțelegem că turele „bizare”, preluate de pe un track de ceas sau telefon, fără echipament adecvat și experiență montană reală, pot avea consecințe tragice. În condițiile actuale, echipamentul necesar ar fi trebuit să însemne mult mai mult decât o pereche de gheruțe și o cască, iar un colectiv de tură format din persoane care s-au văzut de câteva ori nu poate asigura, realist vorbind, desfășurarea unei ture reușite și sigure.

Atenție. Prudență. Renunțare. Acestea rămân cuvintele pe care dorim să le transmitem tuturor celor care aleg muntele în condiții dificile. Transmitem condoleanțe familiei și putere în a accepta cele întâmplate, știind că urmează momente extrem de grele pentru cei dragi”, au transmis salvatorii montani.

Foto: Facebook @Serviciul Public Local Salvamont Zărnești

