Durere fără margini la înmormântarea celor patru tineri morți în Munții Iezer. Familiile i-au condus pe ultimul drum

Durere cumplită la înmormântările celor patru tineri care și-au pierdut viața în tragicul accident petrecut la sfârșitul săptămânii, în zona montană Portăreasa, Munții Iezer. Familiile și prietenii i-au condus pe ultimul drum, într-un cadru trist și plin de lacrimi amare.

Durerea familiilor îndoliate este de necuprins după tragedia din Munții Iezer. Patru tineri, Ștefan Matei Berevoianu, logodnica sa, Ștefania Boteanu, Alecsandra Gorgan și Teodor Darie și-au pierdut viața într-un accident cumplit, iar marți, părinți, frați și bunici au trăit clipe imposibil de descris, în timp ce și-au condus copiii pe ultimul drum. Întreaga comunitate din Lerești, Câmpulung și Stoenești s-a unit în lacrimi și tăcere, alături de cei rămași să sufere.

Tinerii au fost înmormântați marți

La Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Lerești, sute de oameni au venit să îi conducă pe ultimul drum pe Ștefan Matei Berevoianu și pe logodnica sa, Ștefania Boteanu. Cei doi, care plănuiau să se căsătorească în curând, au fost îngropați alături, în cimitirul satului.

„S-au iubit pe pământ și au plecat împreună, prea devreme”, au mărturisit, printre lacrimi, apropiații.

În același timp, durerea a fost la fel de copleșitoare și la Câmpulung, unde Alecsandra Gorgan a fost înmormântată în prezența familiei și prietenilor, ceremonia funerară începând la prânz, într-o liniște apăsătoare.

La Stoenești, oamenii și-au luat rămas bun de la Teodor Darie, însoțindu-l pe drumul către odihna veșnică.

Accidentul în care și-au pierdut viața a avut loc sâmbătă

Accidentul s-a produs sâmbătă dimineață, când cei cinci tineri au pornit din Lerești cu un autoturism Suzuki Grand Vitara, recent cumpărat de tatăl șoferului. La volan se afla Ștefan Berevoianu, iar alături de el se aflau logodnica sa, Ștefania, prietenii Alecsandra Gorgan și Teodor Darie, precum și Costin Petrișor Bulgaru, fiind singurul care a supraviețuit.

Autoturismul a căzut într-o prăpastie de circa 300 de metri, iar prăbușirea le-a fost fatală celor patru tineri aflați la bord. Vehiculul a fost găsit abia după câteva ore, de către localnici, care au reușit să anunțe autoritățile cu greu, din cauza lipsei de semnal în zona montană.

