Jale și durere la înmormântarea Silvanei Dogaru. Profesoara din Craiova, condusă pe ultimul drum

Tragedia care a zguduit întreaga țară, a avut loc joi, când Silvana Dăogaru și-a pierdut viața în urma unui gest necugetat al soțului său. Ieri, satul natal al profesoarei, Coțofenii din Dos, județul Dolj, a fost copleșit de durere, odată cu înmormântarea care i-a adunat pe toți cei care au iubit-o pentru a-și lua adio.

Clipa despărțirii a adus zile grele pentru familia profesoarei. Silvana a fost condusă pe ultimul drum de cei apropiați, printre lacrimi și tristețe adâncă. Întregul sat este cufundat într-o atmosferă apăsătoare. Trupul neînsuflețit al femeii a fost depus la casa părintească, unde rude, prieteni, foști elevi și colegi s-au adunat să-i fie alături pentru ultima oară.

Durere mare la înmormântarea Silvanei Dăogaru

În amintirea celor care au cunoscut-o, Silvana rămâne un cadru didactic dedicat și respectat, remarcat în activitatea sa la Colegiul Carol I din Craiova. Potrivit asingorj.ro, cortegiul funerar a străbătut drumul de la locuința sa până la cimitir, fiind însoțit de durerea nemărginită a familiei și a întregii comunități.

Astăzi, satul Coțofenii din Dos poartă doliu. Oamenii și-au luat rămas-bun de la Silvana Dăogaru, care își odihnește acum sufletul alături de strămoși, lăsând în urmă o amintire luminoasă, dar și o durere de necuprins.

Silvana Dăogaru a fos ucisă în fața fiicei sale de 11 ani

Joi dimineață, pe 21 august 2025, familia Dăogaru a fost lovită de o tragedie greu de imaginat. În jurul orei 10.00, în apartamentul în care locuiau, între cei doi soți a izbucnit un conflict aprins. Discuția a escaladat rapid, iar bărbatul, în vârstă de 45 de ani, a pus mâna pe un cuțit și și-a atacat soția, provocându-i răni care i-au fost mortale.

Fiica lor, de numai 11 ani, a asistat neputincioasă la scena îngrozitoare și a încercat să alerteze oamenii din jur pentru a cere ajutor. Din păcate, rănile suferite de mamă au fost fatale, iar femeia și-a pierdut viața înainte ca echipajele medicale să ajungă și să poată interveni.

