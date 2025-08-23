Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați

Tragedia care a zguduit Craiova în urmă cu doar două zile! Profesoara Silvana Dăogaru și-a pierdut viața sub ochii fiicei sale de 11 ani, după ce a fost înjunghiată de soț. În timpul anchetei au ieșit la iveală detalii importante despre relația dintre cei doi soți. Anchetorii au aflat ce au făcut aceștia înainte de crimă.

Silvana Dăogaru și soțul ei formau un cuplu de mai bine de zece ani, însă relația lor era departe de a fi una liniștită. În familia lor se iscău frecvent certuri, de multe ori pornind de la lucruri aparent banale. Vecinii au povestit că bărbatul îi cerea deseori femeii să gătească, iar atunci când aceasta refuza, spunând că este prea obosită după orele petrecute la școală, era jignită și pusă la zid. Tensiunile se adunau, transformându-se în scandaluri uriașe.

Ce s-a întâmplat înainte de crimă

În timpul anchetei, anchetatorii au descoperit și alte detalii importante despre căsnicia celor doi. Ei își petrecuseră vacanțele separat, semn al distanței tot mai mari dintre ei. Silvana a ales să meargă la munte împreună cu părinții și cu fiica lor de 11 ani, păstrând tradiția anuală a familiei, în timp ce soțul ei preferase o vacanță de două săptămâni în străinătate.

Relația dintre ei era tot mai tensionată și din cauza problemelor financiare. Afacerea bărbatului intrase în colaps, fapt care l-a adus și în depresie. Toate aceste conflicte au dus la gestul bărbatului de a o ucide pe Silvana, chiar sub ochii fiicei lor în vârstă de 11 ani, iar când au apărut polițiștii, el s-a aruncat de la balcon. Ultima suflare și-a dat-o pe patul de spital.

Unde va fi înmormântată Silvana Dăogaru

Silvana Dăugaru a fost o persoană foarte iubită de colectivul din care făcea parte. Era o profesoară pe care elevii o simpatizau și care, acum, îi vor simți lipsa. Aceasta a fost depusă vineri la Capela Bisericii „Sf. Gheorghe”, iar sâmbătă la ora 11:00 va vaea loc înmormântarea în satul natal, unde va fi condusă pe ultimul drum de apropiații săi.

