Acasă » Știri » Criminalul din Craiova și-a premeditat fapta? Ce le-a spus prietenilor săi înainte de a-și ucide soția

Criminalul din Craiova și-a premeditat fapta? Ce le-a spus prietenilor săi înainte de a-și ucide soția

De: Irina Rasoveanu 22/08/2025 | 12:42
Criminalul din Craiova și-a premeditat fapta? Ce le-a spus prietenilor săi înainte de a-și ucide soția
Detalii tulburătoare despre crima din Craiova/ Sursa foto: Facebook, Poliția Română

Detalii tulburătoare despre crima din Craiova! Bărbatul în vârstă de 45 de ani ar fi premeditat uciderea soției sale, Silvana Dăogaru. Un apropiat la femeii a făcut mărturisiri neașteptate. Află, în articol, ce le-a spus criminalul prietenilor săi înainte de tragedie!

Silvana Dăogaru era profesoară de germană la Colegiul Carol I din Craiova. Femeia în vârstă de 44 de ani era un cadru didactic foarte apreciat atât de colegi, cât și de elevi. Din nefericire, viața i-a fost curmată de soțul său. Cei doi aveau o fetiță de 11 ani, care a fost martoră la întreaga scenă și a încercat disperată să ceară ajutor, dar pentru mama ei nu s-a mai putut face nimic. Femeia a murit în urma rănilor suferite, înainte ca medicii să poată interveni.

Ce le-a spus soțul criminal prietenilor înainte să o omoare pe Silvana

La scurt timp după tragedia din Craiova, au ieșit la iveală mai multe detalii neștiute despre criminal. O sursă din rândul apropiaților Silvanei Dăogaru a dezvăluit că femeia a trecut prin mai multe momente grele în această relație.

Persoana care a făcut dezvăluirile îl cunoaște pe criminal de șase ani și a scos la iveală un aspect tulburător despre soțul Silvanei, prin care dă de înțeles că acesta și-ar fi premeditat fapta. Mai exact, în discuțiile cu prietenii, bărbatul se interesa de condițiile din Penitenciar, întrebând cum sunt primiți criminalii sau dacă sunt supuși violențelor, potrivit Mediafax.

Anunț-surpriză al lui Trump, vineri la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși subiectul declarațiilor nu este cunoscut
Anunț-surpriză al lui Trump, vineri la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși...
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în România
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în...

De asemenea, sursa a mai precizat că bărbatul nu era inginer, așa cum a apărut în spațiul public, ci se ocupa cu vânzarea bunurilor pe OLX. Această „afacere” începuse să îl streseze în ultima perioadă pentru că trebuia să achite o sumă de bani la ANAF.

„El era fără serviciu, vindea prin târguri și pe OLX. Ultima dată când am vorbit cu el, era stresat că a vândut niște produse și trebuia să plătească la ANAF”, a declarat apropiatul Silvanei pentru sursa mențioantă mai sus.

În ultima perioadă, conflictele dintre ei deveniseră tot mai dese. Eșecul pe plan profesional și lipsa unui sprijin de specialitate ar fi dus la acumularea unor tensiuni. Bărbatul ar fi intrat în depresie, dar ar fi refuzat ajutorul.

„În fața oamenilor se purta ok, dar îl vedeam cum se uita… nu era chiar în regulă”, a mai spus sursa.

Citește și: Mărturia terifiantă a vecinului Silvanei din Craiova! A luat fetița din calea criminalului: ”Îmi era frică să nu mă omoare și pe mine”

Tags:
Iți recomandăm
Actrița din „La bloc” divorțează! După 15 ani de căsnicie și-au spus adio
Știri
Actrița din „La bloc” divorțează! După 15 ani de căsnicie și-au spus adio
Se face lumină în cazul morții lui Hulk Hogan. Ce s-a întâmplat cu vedeta în ultimele clipe de viață e de-a dreptul teribil
Știri
Se face lumină în cazul morții lui Hulk Hogan. Ce s-a întâmplat cu vedeta în ultimele clipe de…
Judecătorii l-au lăsat în libertate pe multimilionarul român care A COMANDAT ASASINATE ÎN SERIE
Mediafax
Judecătorii l-au lăsat în libertate pe multimilionarul român care A COMANDAT ASASINATE ÎN...
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în România
Gandul.ro
ATENȚIONARE meteo în intervalul 12:00 – 21:00. Ce URMEAZĂ să se întâmple în...
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă!...
Interlopul care a atacat cu sabia un polițist, adus în țară. Individul, urmărit internațional, are de executat 12 ani și 8 luni de închisoare
Adevarul
Interlopul care a atacat cu sabia un polițist, adus în țară. Individul, urmărit...
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din...
Vijelii și ploi în aproape toată țara. Zonele vizate de Cod portocaliu și galben
Mediafax
Vijelii și ploi în aproape toată țara. Zonele vizate de Cod portocaliu și...
Parteneri
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o...
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în borcane, ca să nu se înmoaie murăturile
Click.ro
Rețeta de castraveți murați a Sofiei Vicoveanca pentru tinerele gospodine: „Un deliciu!” Ce pune în...
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
WOWBiz.ro
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut...
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de...
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Digi 24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și...
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania din cauza „Dragonului Albastru”, o moluscă venin
Digi24
VIDEO Pericol pentru turiști, în plin sezon: mai multe plaje au fost închise în Spania...
EXCLUSIV | Peste 100.000 de vehicule, respinse la ITP în primele 6 luni. Ce au pățit șoferii și ce s-a întâmplat cu mașinile defecte
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 100.000 de vehicule, respinse la ITP în primele 6 luni. Ce au...
Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de la 15 metri înălțime, în Constanța
kanald.ro
Un bărbat de 45 de ani a murit după ce a căzut de la 15...
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc:
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita...
O profesoară de germană în vârstă de 44 de ani, a fost înjunghiată mortal de propriul soț! Totul s-a petrecut în Craiova, iar la venirea polițiștilor, ucigașul s-a aruncat de la etaj
kfetele.ro
O profesoară de germană în vârstă de 44 de ani, a fost înjunghiată mortal de...
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
WOWBiz.ro
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte...
Tânără de 19 ani din Timişoara, hărţuită de un şofer Uber. Bărbatul a făcut accident în timp ce o atingea
observatornews.ro
Tânără de 19 ani din Timişoara, hărţuită de un şofer Uber. Bărbatul a făcut accident...
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi...
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
go4it.ro
Rivala Google Maps adaugă funcția pe care mulți utilizatori o consideră indispensabilă
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet. Imagini uluitoare cu Viorica Dăncilă de acum mai bine de 30 de ani. E de nerecunoscut, iar pozele au devenit virale
Viva.ro
Arăta complet diferit, avea altă culoare a părului, altă coafură, alt stil vestimentar și...alt zâmbet....
O tânără de 24 ani a aflat că are cancer la sân triplu pozitiv. Boala era deja în stadiul 2 când medicii i-au confirmat diagnosticul
Fanatik.ro
O tânără de 24 ani a aflat că are cancer la sân triplu pozitiv. Boala...
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai târziu a fost complet neașteptat. Povestea emoționantă a unui cuplu
Fanatik.ro
Au aruncat o scrisoare într-o sticlă în Atlantic, iar ce a urmat 13 ani mai...
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica...
Potop în următoarele ore în mai multe zone, inclusiv în Capitală! Romica Jurca: Furtuni foarte puternice, grindină si ploi torențiale. Când revine canicula
Romania TV
Potop în următoarele ore în mai multe zone, inclusiv în Capitală! Romica Jurca: Furtuni foarte...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Călin Georgescu poate candida la orice funcție publică. Nimeni nu-l mai poate opri: Fără nicio restricție!
Capital.ro
Călin Georgescu poate candida la orice funcție publică. Nimeni nu-l mai poate opri: Fără nicio...
Ecologismul arde la buzunar. Trenul, de patru ori mai scump decât avionul
evz.ro
Ecologismul arde la buzunar. Trenul, de patru ori mai scump decât avionul
Anunț-surpriză al lui Trump, vineri la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși subiectul declarațiilor nu este cunoscut
Gandul.ro
Anunț-surpriză al lui Trump, vineri la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși subiectul declarațiilor...
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
as.ro
Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag...
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Ce faci în weekendul 23-24 august 2025? Topul celor mai tari evenimente, concerte și festivaluri organizate în București
radioimpuls.ro
Ce faci în weekendul 23-24 august 2025? Topul celor mai tari evenimente, concerte și festivaluri...
Thiam, prezentat oficial la FCSB! Mihai Stoica s-a ținut de cuvânt în privința numărului. Update
Fanatik.ro
Thiam, prezentat oficial la FCSB! Mihai Stoica s-a ținut de cuvânt în privința numărului. Update
Fostul soț al Laurei Vicol, implicat într-un dosar de faliment în care datoriile sunt de peste 8 milioane de euro. Ce bunuri au fost scoase la vânzare
Fanatik.ro
Fostul soț al Laurei Vicol, implicat într-un dosar de faliment în care datoriile sunt de...
Știrile zilei, 18 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 18 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Actrița din „La bloc” divorțează! După 15 ani de căsnicie și-au spus adio
Actrița din „La bloc” divorțează! După 15 ani de căsnicie și-au spus adio
Se face lumină în cazul morții lui Hulk Hogan. Ce s-a întâmplat cu vedeta în ultimele clipe de ...
Se face lumină în cazul morții lui Hulk Hogan. Ce s-a întâmplat cu vedeta în ultimele clipe de viață e de-a dreptul teribil
Ipostaza șocantă în care a fost surprins Kim Jong Un: a înghenuncheat în fața unui soldat
Ipostaza șocantă în care a fost surprins Kim Jong Un: a înghenuncheat în fața unui soldat
Strigăt de durere în fața blocului unde profesoara din Craiova a fost ucisă! Părinții femeii nu ...
Strigăt de durere în fața blocului unde profesoara din Craiova a fost ucisă! Părinții femeii nu s-au mai putut ține pe picioare
BREAKING! MAE, atenționare de călătorie! Vreme extremă, românii sunt în pericol
BREAKING! MAE, atenționare de călătorie! Vreme extremă, românii sunt în pericol
Șocul unui american care și-a rezervat cazare de 500 de dolari în București. Ce a găsit când a ajuns
Șocul unui american care și-a rezervat cazare de 500 de dolari în București. Ce a găsit când a ajuns
Vezi toate știrile
×