Criminalul din Craiova și-a premeditat fapta? Ce le-a spus prietenilor săi înainte de a-și ucide soția

Detalii tulburătoare despre crima din Craiova! Bărbatul în vârstă de 45 de ani ar fi premeditat uciderea soției sale, Silvana Dăogaru. Un apropiat la femeii a făcut mărturisiri neașteptate. Află, în articol, ce le-a spus criminalul prietenilor săi înainte de tragedie!

Silvana Dăogaru era profesoară de germană la Colegiul Carol I din Craiova. Femeia în vârstă de 44 de ani era un cadru didactic foarte apreciat atât de colegi, cât și de elevi. Din nefericire, viața i-a fost curmată de soțul său. Cei doi aveau o fetiță de 11 ani, care a fost martoră la întreaga scenă și a încercat disperată să ceară ajutor, dar pentru mama ei nu s-a mai putut face nimic. Femeia a murit în urma rănilor suferite, înainte ca medicii să poată interveni.

Ce le-a spus soțul criminal prietenilor înainte să o omoare pe Silvana

La scurt timp după tragedia din Craiova, au ieșit la iveală mai multe detalii neștiute despre criminal. O sursă din rândul apropiaților Silvanei Dăogaru a dezvăluit că femeia a trecut prin mai multe momente grele în această relație.

Persoana care a făcut dezvăluirile îl cunoaște pe criminal de șase ani și a scos la iveală un aspect tulburător despre soțul Silvanei, prin care dă de înțeles că acesta și-ar fi premeditat fapta. Mai exact, în discuțiile cu prietenii, bărbatul se interesa de condițiile din Penitenciar, întrebând cum sunt primiți criminalii sau dacă sunt supuși violențelor, potrivit Mediafax.

De asemenea, sursa a mai precizat că bărbatul nu era inginer, așa cum a apărut în spațiul public, ci se ocupa cu vânzarea bunurilor pe OLX. Această „afacere” începuse să îl streseze în ultima perioadă pentru că trebuia să achite o sumă de bani la ANAF.

„El era fără serviciu, vindea prin târguri și pe OLX. Ultima dată când am vorbit cu el, era stresat că a vândut niște produse și trebuia să plătească la ANAF”, a declarat apropiatul Silvanei pentru sursa mențioantă mai sus.

În ultima perioadă, conflictele dintre ei deveniseră tot mai dese. Eșecul pe plan profesional și lipsa unui sprijin de specialitate ar fi dus la acumularea unor tensiuni. Bărbatul ar fi intrat în depresie, dar ar fi refuzat ajutorul.

„În fața oamenilor se purta ok, dar îl vedeam cum se uita… nu era chiar în regulă”, a mai spus sursa.

