Mărturia terifiantă a vecinului Silvanei din Craiova! A luat fetița din calea criminalului: ”Îmi era frică să nu mă omoare și pe mine”

Au ieșit la iveală noi detalii despre crima din Craiova au ieșit la iveală! Un vecin al celor doi soți a făcut mărturii terifiante despre momentele de groază prin care a trecut Silvana Dăogaru înainte să se stingă din viață. Acesta a luat fetița din calea soțului criminal. Micuța de 11 ani stătea lângă mama ei decedată atunci când bărbatul a intrat în apartament. Află, în articol, toate detaliile!

Silvana Dăogaru era profesoară de germană la Colegiul Carol I din Craiova. Femeia în vârstă de 44 de ani era un cadru didactic foarte apreciat atât de colegi, cât și de elevi. Din nefericire, viața i-a fost curmată de soțul său. Cei doi aveau o fetiță de 11 ani, care a fost martoră la întreaga scenă și a încercat disperată să ceară ajutor, dar pentru mama ei nu s-a mai putut face nimic. Femeia a murit în urma rănilor suferite, înainte ca medicii să poată interveni.

Ce mărturie terifiantă a făcut vecinul Silvanei din Craiova

Un bărbat de 45 de ani din Craiova a recurs la un gest oribil – și-a ucis soția chiar în fața fetiței lor de 11 ani. Vecinii au auzit țipetele copilei, care a cerut disperată ajutorul. Un poștaș aflat în bloc a alertat imediat autoritățile.

Între timp, Cătălin, vecin și martor cheie în acest caz, a sărit în ajutorul fetiței. Acesta a auzit strigătele disperate venite din apartamentul de la etajul și a intervenit imediat. A ajuns mult prea târziu să o mai salveze pe Silvana, dar a luat-o pe micuță din calea criminalului.

„Am intrat peste ei, fata era cu soția decedată. Văzând că avea plăci în gât, n-am mai stat, îmi era frică să nu mă atace și pe mine. Am luat fetița și am ieșit afară. I-am blocat ușa, ca să nu iasă. Am auzit: ‘Ajutor, ajutor!’. Atunci cred că o înjunghiase. Era plină de sânge, în bucătărie era numai sânge. De câteva zile se tot certau. Cred că de la bani era problema. El, am înțeles, nu lucra, ea lucra. Și cred că din cauza asta s-au certat”, a declarat Cătălin, vecinul de la etajul 3 al celor doi soți, potrivit Știrile Kanal D.

La rândul lor, vecinii au tras o mare sperietură, mai ales că îl știau pe criminal ca fiind un bărbat rece și distant. O femeie care locuiește în același bloc a mărturisit că s-a temut pentru viața ei.

„El era o figură ștarsă, așa, nu prea vorbea cu nimeni. Am zis, nu mă duc acolo, ce să caut acolo? Să mă omoare și pe mine? E o problemă cu violența asupra femeilor, din păcate. Femicidul e un fenomen care a apărut și e din ce în ce mai des la noi”, a spus o vecină.

