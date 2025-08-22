El este criminalul din Craiova! Ce meserie avea, de fapt? Trăia mai mult pe spatele Silvanei

Noi detalii despre criminalul din Craiova au ieșit la iveală! Inițial, au apărut informații conform cărora era inginer de meserie, dar avea o altă ocupație, de fapt. Bărbatul trăia mai mult pe spatele soției sale, Silvana Dăogaru. Află, în articol, toate detaliile!

Silvana Dăogaru era profesoară de germană la Colegiul Carol I din Craiova. Femeia în vârstă de 44 de ani era un cadru didactic foarte apreciat atât de colegi, cât și de elevi. Din nefericire, viața i-a fost curmată de soțul său. Cei doi aveau o fetiță de 11 ani, care a fost martoră la întreaga scenă și a încercat disperată să ceară ajutor, dar pentru mama ei nu s-a mai putut face nimic. Femeia a murit în urma rănilor suferite, înainte ca medicii să poată interveni.

Ce meserie avea, de fapt, criminalul din Craiova

La scurt timp după tragedia din Craiova, au ieșit la iveală mai multe detalii neștiute despre criminal. O sursă din rândul apropiaților Silvanei Dăogaru a dezvăluit că femeia a trecut prin mai multe momente grele în această relație.

Persoana care a făcut dezvăluirile îl cunoaște pe criminal de șase ani. Potrivit informațiilor, bărbatul nu era inginer, așa cum a apărut în spațiul public, ci se ocupa cu vânzarea bunurilor pe OLX. Această „afacere” începuse să îl streseze în ultima perioadă pentru că trebuia să achite o sumă de bani la ANAF.

„El era fără serviciu, vindea prin târguri și pe OLX. Ultima dată când am vorbit cu el, era stresat că a vândut niște produse și trebuia să plătească la ANAF”, a declarat sursa pentru Mediafax.

Sursa a scos la iveală și un aspect tulburător despre soțul Silvanei. În discuțiile cu prietenii, bărbatul se interesa de condițiile din Penitenciar, întrebând cum sunt primiți criminalii sau dacă sunt supuși violențelor.

Cum era relația Silvanei Dăogaru cu soțul

Apropiatul Silvanei Dăogaru a mai dezvăluit că cei doi soți erau mai distanți. Aceștia au fost chiar și în concedii separate. Femeia a plecat la munte, alături de părinții ei și de fiica în vârstă de 11 ani, iar bărbatul a stat două săptămâni în străinătate. Se întorsese cu doar 3 zile înaintea crimei.

În ultima perioadă, conflictele dintre ei deveniseră tot mai dese. Eșecul pe plan profesional și lipsa unui sprijin de specialitate ar fi dus la acumularea unor tensiuni. Bărbatul ar fi intrat în depresie, dar ar fi refuzat ajutorul.

„În fața oamenilor se purta ok, dar îl vedeam cum se uita… nu era chiar în regulă”, a mai spus sursa.

Relația dintre criminal și soția sa devenise fragilă, iar bărbatul o jignea adesea pe Silvana. Îi impunea să gătească, spunându-i că „toate femeile o fac”. Uneori, femeia refuza fiind obosită de la muncă, iar el ăi reproșa că „face pe obosita”, că „nu este singura care face meditații cu copii” și că se consideră „buricul pământului”.

