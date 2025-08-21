Acasă » Știri » Ea este femeia de 44 de ani ucisă de soț, chiar în fața fetiței lor. Silvana Dăogaru era o profesoară apreciată în Craiova

Ea este femeia de 44 de ani ucisă de soț, chiar în fața fetiței lor. Silvana Dăogaru era o profesoară apreciată în Craiova

De: Anca Chihaie 21/08/2025 | 21:19
Ea este femeia de 44 de ani ucisă de soț, chiar în fața fetiței lor. Silvana Dăogaru era o profesoară apreciată în Craiova
Foto: social media
O crimă șocantă a avut loc joi, 21 august 2025, în Craiova, unde o femeie de 44 de ani și-a pierdut viața chiar în locuința sa, după ce a fost atacată mortal de propriul soț. Iată cu ce se ocupa aceasta!

Dimineața zilei de joi s-a transformat într-un coșmar pentru familia Dăogaru. În jurul orei 10, în apartamentul în care locuiau împreună, între cei doi soți ar fi izbucnit o ceartă violentă. Disputa a degenerat rapid, iar bărbatul, în vârstă de 45 de ani, și-a atacat soția cu un cuțit. Copila de 11 ani a fost martoră la întreaga scenă și a încercat disperată să ceară ajutor, dar pentru mama ei nu s-a mai putut face nimic. Femeia a murit în urma rănilor suferite, înainte ca medicii să poată interveni.

Cine este Silvana Dăogaru

Victima, Silvana Dăogaru, era cadru didactic la Colegiul Național „Carol I”, unde preda limba germană și era cunoscută drept o profesoară apreciată de elevi și respectată de părinți.

Autoritățile au fost alertate de vecini și de un poștaș aflat în zonă, care au auzit strigătele și zgomotele din apartament. În momentul în care echipajele de poliție au ajuns la fața locului, agresorul a încercat să-și pună capăt zilelor aruncându-se de la etaj. A fost preluat în viață, dar în stare critică, iar la scurt timp după internare a decedat la spital, în urma multiplelor stopuri cardio-respiratorii.

”A primit îngrijiri medicale de urgenţă complexe, atât în prespital, cât şi în UPU, investigat rapid şi dus în sala de operaţie a clinicii de Chirurgie Cardio-Vasculară a spitalului nostru. A repetat stopul cardiorespirator de mai multe ori, chiar şi în sala de operaţie, evoluţia fiind rapid nefavorabilă. Cu toate eforturile depuse de către medici, pacientul a decedat la scurt timp”, au transmis reprezentanţii spitalului.

În urma tragediei, copilul familiei a rămas fără ambii părinți. Fetița a fost preluată de rude, iar Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj a anunțat că minora va beneficia de sprijin psihologic specializat pentru a putea depăși trauma la care a fost martoră.

Vecinii spun că bărbatul trecea printr-o perioadă dificilă după ce firma la care lucra intrase în faliment. Problemele profesionale și lipsa unui sprijin de specialitate ar fi dus la acumularea unor tensiuni, iar relația de familie devenise tot mai fragilă. Criza s-a sfârșit însă într-un mod dramatic, care a curmat viața unei profesoare respectate și a lăsat în urmă o copilă marcată pe viață.

Cazul de la Craiova nu este unul izolat. Statisticile recente arată o creștere alarmantă a numărului de femei ucise de partenerii de viață în România. În ultimele luni, mai multe drame similare au zguduit opinia publică. Cu doar câteva zile înainte, în comuna Topraisar din județul Constanța, o altă femeie, de 45 de ani, a fost omorâtă de soț în fața copiilor lor.

×