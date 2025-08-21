Sfârșit tragic pentru Valeria. A murit intoxicată cu toxină botulinică

Un festival gastronomic s-a încheiat tragic pentru Valeria, în vârstă de 62 de ani. Femeia a mâncat dintr-un lot de guacamole contaminat cu toxină botulinică. La mai puțin de două săptămâni, tragedia este trasă la indigă cu cea a Robertei, în vârstă de 38 de ani, care a murit pe 8 august, după ce a consumat același preparat.

Un festival gastronomic din Sardinia s-a încheiat tragic după ce un lot toxic de guacamole a cauzat moartea a două femei și a lăsat doi copii în stare critică la spital. Sosul otrăvitor de avocado a fost servit participanților la festival între 22 și 24 iulie, fără ca aceștia să bănuiască ceva, și de atunci a fost asociat cu un focar îngrozitor de botulism.

Tragedie trasă la indigo în Italia

Valeria Sollai, de meserie bucătăreasă la o școală primară, în vârstă de 62 de ani, a murit după ce a consumat preparatul contaminat cu toxină botulinică. În ciuda faptului că a petrecut săptămâni întregi conectată la aparate și a dat semne de recuperare înainte de a suferi o recidivă, corpul Valeriei a cedat

Moartea ei survine la aproape două săptămâni după ce Roberta Pitzalis, în vârstă de 38 de ani, care a consumat și ea din același lot mortal, a murit. Autopsia a revelat că ea și-a pierdut viața în urma unei combinații letale de otrăvire cu toxină botulinică și pneumonie. Doi copii, un băiat de 11 ani și o fată de 14 ani, rămân în spital după ce au consumat același guacamole

La începutul acestei luni a fost semnalat un alt focar de botulism în regiunea sudică din Calabria. Amara D’Acunto (45 de ani) a murit la scurt timp după ce a mâncat un panini preparat cu frunze de nap – o legumă similară cu broccoli – săptămâna trecută. Luigi Di Sarno (52 de ani) a murit și el după ce a consumat un sandviș de la același vânzător. Cel puțin alte 17 persoane, printre care doi adolescenți, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au suferit intoxicații alimentare în intervalul de 24-48 de ore de la consumarea preparatelor contaminte.

Cum se manifestă intoxicarea cu toxina botulinică

Toți pacienții au prezentat simptome de botulism – o boală rară, dar mortală, cauzată de o toxină care atacă sistemul nervos. Afecțiunea poate provoca paralizie musculară, insuficiență respiratorie și moarte. Este asociată cel mai frecvent cu alimentele depozitate sau conservate în mod necorespunzător.

Procuratura din Cagliari a deschis o anchetă cu privire la incident și, potrivit presei din Italia, Ministerul Sănătății a emis o notificare de retragere a lotului de avocado Metro Chef.

„În urma a două focare majore de intoxicație cu toxina botulină care au avut loc în ultimele săptămâni în Sardinia și Calabria, Departamentul de Prevenire, Cercetare și Urgențe Sanitare al Ministerului Sănătății a activat imediat toate protocoalele sanitare. Sistemul de intervenție a reacționat prompt, asigurându-se că pacienții au avut acces în timp util la tratamente cu medicamente care le-au salvat viața”, a declarat Ministerul Sănătății.

