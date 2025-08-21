O nouă tragedie în România! O femeie din Craiova a fost ucisă de soț, iar bărbatul a încercat să se sinucidă

O nouă tragedie a zguduit orașul Craiova, după ce o femeie a fost găsită fără viață în apartamentul său din cartierul Brazda lui Novac. Iată cum s-ar fi întâmplat întregul eveniment!

Potrivit primelor informații, aceasta ar fi fost ucisă chiar de soțul ei, într-un moment de furie. După agresiune, bărbatul ar fi încercat să își pună capăt zilelor, aruncându-se de la etajul locuinței. Incidentul a mobilizat imediat forțele de ordine, iar ancheta este acum în desfășurare pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs crima.

Tragedie în Craiova!

Cartierul liniștit din Craiova a devenit astăzi scena unui caz cutremurător, care se adaugă unei serii tot mai lungi de episoade de violență domestică soldate cu victime. Vecinii au alertat autoritățile, iar echipajele de poliție și salvare au ajuns rapid la fața locului. Femeia nu a mai putut fi salvată, în timp ce bărbatul a fost transportat de urgență la spital, aflându-se în stare gravă.

Evenimentul din Craiova vine la doar câteva zile după un caz asemănător petrecut în județul Constanța, în comuna Topraisar. Acolo, o femeie de 45 de ani, mamă a patru copii, a fost ucisă în propria casă de partenerul ei, după o ceartă violentă. Copiii minori, cu vârste între 4 și 9 ani, au asistat la întreaga scenă, fiind ulterior preluați de Protecția Copilului. Agresorul a fost reținut și acuzat de omor calificat.

Astfel de cazuri nu mai reprezintă incidente izolate. În ultimele luni, România se confruntă cu o creștere alarmantă a numărului de femei ucise de parteneri sau foști parteneri. Statisticile arată că numai anul acesta cel puțin 30 de femei și-au pierdut viața în astfel de circumstanțe.

Printre cele mai cunoscute tragedii recente se numără crima din Lipănești, județul Prahova, unde o tânără de 22 de ani a fost ucisă pe stradă de fostul partener, în timp ce copiii ei asistau neputincioși. Incidentul a provocat proteste masive în București, unde peste o mie de oameni au cerut autorităților măsuri ferme pentru protecția victimelor violenței domestice.

În iunie, un alt caz a revoltat societatea: o tânără de 23 de ani, Teodora, a fost împușcată mortal de fostul iubit în complexul rezidențial Cosmopolis din Ilfov. La scurt timp, mii de manifestanți au ieșit în Piața Victoriei, exprimându-și nemulțumirea față de lipsa de reacție a instituțiilor statului.

