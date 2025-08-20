Motivul ULUITOR pentru care familia fetei moarte pe A1 nu era de acord cu relația ei. Protecția Copilului a fost înștiințată!

Motivul șocant pentru care familia fetei moarte pe A1 nu era de acord cu relația ei! Protecția Copilului a fost înștiințată, însă tragedia nu a fost evitată! Vă prezentăm cele mai noi informații!

Tot mai multe informații ies la iveală despre tragedia petrecută pe Autostrada București-Pitești, acolo unde doi adolescenți și-au găsit sfârșitul în urma unui gest extrem. Fata și băiatul s-au aruncat îmbrățișați în fața unui TIR, iar primele date arată că decizia lor ar fi avut la bază opoziție părinților minorei față de relația pe care o avea.

Conform autorităților locale din Crevedia Mare, comuna de unde proveneau victimele, părinții fetei au refuzat să accepte legătura sentimentală dintre adolescentă și iubitul ei, considerând că tânărul nu îi putea asigura un viitor financiar stabil.

„Din spusele părinților, după ce fata a fugit de acasă la acest băiat, ei au văzut că este un tânăr amărât, care nu are posibilități. Au spus că nu vor să-i facă rău. Eu le-am înțeles ideea, dar în același timp le-am zis că nu o să-i fie bine copilei. Ei au tot menționat faptul că fata nu este însărcinată și că va înțelege, și nu va mai ține relația cu acest tânăr. Asta ca să nu se ajungă la lege, doar că s-a ajuns”, a declarat primarul din Crevedia Mare, conform Fanatik.ro.

Adolescenta a fugit de acasă

Chiar dacă părinții au încercat să o convingă să renunțe, adolescenta a ales să-și urmeze inima și a fugit de acasă, mutându-se la iubitul său. Situația nu a rămas necunoscută autorităților – Direcția pentru Protecția Copilului fusese deja informată și chiar demarase mai multe anchete sociale. Cu toate acestea, drama nu a fost evitată! Apropiații sunt șocați! Nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie!

„Eu am făcut anchete sociale în mod frecvent, am monitorizat întreaga situație, am avut discuții cu aceștia, însă, nu știu ce au făcut în familie. Probabil, la un moment dat, au existat discuții între ei în care și-au expus nemulțumirile. Am fost prezent la o discuție în fata primăriei, în care îi reproșau că nu are niciun venit. Nu știu, însă, ce i-a făcut pe copii să apeleze la acest gest.(…) Părinții, din ce am înțeles, că am mai vorbit cu alte persoane, sunt revoltați din cauza faptului că eu am chemat Protecția Copilului. Asta este o procedură în sine, nu eu am făcut asta. Se sesizează fiind vorba de un viol cu un minor”, a mai spus edilul.

