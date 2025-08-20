Noi detalii în cazul tinerilor care s-au aruncat în fața tirului pe A1. Ce a ieșit la iveală: ”A făcut test de sarcină”

Ies la iveală detații tulburătoare despre cazul adolescenților care s-au sinucis pe autostrada A1. Cei doi s-au aruncat îmbrățisați în fața unui TIR și au murit pe loc. Primarul comunei de unde locuia fata a dezvăluit detalii cutremurătoare despre situația lor.

Dramă fără margini în familia a doi adolescenți! Nenorocirea s-a petrecut marți, 19 august, pe Autrostrada A1, București – Ploiești, la kilometru 41, în apropierea localității Vânătorii Mici. Doi tineri – de 14 și 19 ani, s-au aruncat îmbrățișați în fața unui camion.

Detalii cutremurătoare despre cei doi adolescenți care s-au sinucis pe A1

Șoferul camionului a fost martorul direct la sinucidere și își aduce aminte cu groază de momentul în care a ajuns în dreptul lor, iar cei doi au sărit pe șosea. Acesta a povestit că: ”Se țineau îmbrățisați. Adică se țineau după umăr. Ținea băiatul fata de umăr. Când am ajuns în dreptul lor, s-au luat în brațe și s-au aruncat”.

La doar o zi de la nenorocire, au ieșit la iveală detalii despre povestea din spatele gestului lor. Modul în care cei doi adolescenți și-au pus capăt zilelor a impresionat o țară întreagă. Potriviti apropiaților, tinerii ar fi trăit o poveste de dragoste care nu era acceptată de părinții lor. În ciuda vârstei fragede, cei doi au decis să își pună capăt zilelor. Din păcate, salvatorii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a le salva viața.

Daniel Badea, primarul localității Crevedia Mare – din care provenea tânăra de 14 ani – știa de relația celor doi. În luna iunie, autoritățile au fost sesizate despre faptul că tânărul de 19 ani ar fi întreținut relații intime cu minoră. Potrivit vecinilor adolescentei, deși familia fetei nu era de acord cu relația lor, băiatul de 19 ani și minora locuiau împreună.

”Noi am fost sesizați în luna mai sau iunie, de către DGASPC Giurgiu, fiind o informare în prealabil de la DGASPC Buzău și o anchetă de la IPJ Buzău. În urma acestor anchete, IPJ Buzău a constatat faptul că acest tânăr în vârstă de 19 ani a întreținut relații intime cu fata care este din comuna mea. Fata la acea vreme avea 13 ani și jumătate. Automat a fost sesizat și s-a sesizat IPJ, fiind vorba de un viol, fiind vorba de o minoră.

Noi automat am început un raport de anchetă socială prin care am monitorizat întreaga situație și am făcut acest lucru săptămânal. Am discutat și cu părinții tinerei. Mi-au spus că fata a făcut un test de sarcină și nu este gravidă. Eu am rămas șocat că la 13 ani copiilor le este făcut test de sarcină, nu alte tipuri de teste, și vorbesc aici de educație.

Din discuțiile pe care le-am mai avut cu vecinii, acel tânăr se mutase la ei. Atâta vreme cât familia acceptă aceste lucruri, indiferent de autoritate, nu poate lua niciun fel de măsură, dacă familia nu-și dorește mai mult de-atât.”, a spus primarul Daniel Badea pentru Digi24.

