Mărturia șocantă a șoferului de TIR de pe A1: ”Pur și simplu, s-au îmbrățișat și s-au aruncat”

Șoferul TIR-ului care a lovit doi tineri pe A1 a făcut mărturii cutremurătoare despre momentul impactului. Bărbatul a povestit că, într-o fracțiune de secundă, victimele s-au aruncat îmbrățișate în fața camionului. Din nefericire, acesta nu a mai avut timp să evite tragedia.

Marți, 19 august 2025, în jurul orei 9:00, un accident rutier grav a avut loc pe Autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 41, în zona localității Vânătorii Mici (județul Giurgiu). Doi pietoni care se aflau pe carosabil au fost loviți de un ansamblu de vehicule. Echipajele de salvare au sosit la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru tineri. Între timp, au ieșit la iveală informații conform cărora ar fi fost vorba despre o dublă sinucidere

Șoferul de TIR de pe A1, mărturie șocantă despre accident

Laurențiu Curelea este numele șoferului de TIR implicat în accidentul de pe A1. Bărbatul are 40 de ani și este din Prahova. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. La audieri, el le-a povestit polițiștilor ce s-a întâmplat.

Șoferul TIR-ului a dezvăluit că a încercat să îi evite pe cei doi tineri, însă nu a mai avut timp să evite coliziunea. Potrivit spuselor sale, aceștia ar fi așteptat pe banda de urgență, iar când a ajuns în dreptul lor s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața camionului.

„Pur și simplu au sărit, s-au îmbrățișat, s-au luat în brațe și au sărit în fața camionului. Am încercat să evit în stânga cât am putut… Părea că se țineau în brațe”, a declarat Laurențiu Curelea, șoferul camionului, pentru Știrileprotv.ro.

În urma impactului, cei doi tineri au murit pe loc. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului, însă nu au mai avut un astfel de caz până acum. Oamenii legii așteaptă expertiza camionului pentru a se asigura că nu a fost vorba de o problemă tehnică, însă principala pistă este ipoteza sinuciderii.

Polițiștii nu au reușit nici măcar să îi identifice. Totuși, mai mulți șoferi care i-au văzut înainte de a recurge la gestul extrem au mărturisit că victimele aveau trăsături asiatice. Inițial, martorii au declarat că tinerii ar fi avut în jur de 20 de ani, însă acum au ieșit la iveală informații conform cărora ar fi fost vorba despre doi minori.

Autoritățile nu au găsit nicio mașină în apropiere, semn că tinerii ar fi intrat pe autostradă pe la nodul rutier din dreptul localităţii Vânătorii Mici. Asta înseamnă că cei doi au mers mai bine de 5 kilometri până în locul în care s-a produs tragedia.

Citește și: Accident grav pe A3: 2 victime au fost intubate, iar alta a fost preluată de elicopterul SMURD