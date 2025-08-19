Accident grav pe A3: 2 victime au fost intubate, iar alta a fost preluată de elicopterul SMURD

Accident terifiant pe autostrada A3! Opt persoane au fost implicate! Șoferul a pierdut controlul volanului și a intrat în parapet. Doi oameni sunt inconștienți, iar ceilalți sunt în stare gravă. Vă prezentăm cele mai noi informații!

Un accident rutier deosebit de grav s-a produs marți seara, 19 august, pe autostrada A3, în apropiere de municipiul Ploiești. Potrivit primelor informații, un autoturism în care se aflau opt persoane a pierdut controlul direcției și a lovit în plin parapetul median. În urma impactului violent, două persoane sunt inconștiente, iar celelalte șase se află în stare critică.

UPDATE

În accident au fost implicați doar adulți. Două victime se află în stare extrem de gravă în aceste momente, iar medicii au luat decizia de a le incuba. Cu atât mai mult, unul dintre răniți a fost preluat de elicopterul SMURD și dus la un spital din București. Patru persoane s-au ales cu traumatisme și au fost duse la o unitate din Ploiești, potrivit News.ro.

Echipajele au intervenit de urgență

La fața locului s-au mobilizat forțele de intervenție: patru echipaje SMURD, o autospecială de descarcerare, una de stingere și un vehicul special destinat transportului victimelor multiple. Totodată, este important de precizat faptul că un elicopter SMURD a fost solicitat pentru a asigura transferul de urgență al celor mai grav răniți către spitalele din zonă.

Coliziunea a adus la blocarea circulației pe sensul către Ploiești. Centrul Infotrafic a informat că traficul este deviat la kilometrul 43, în timp ce polițiștii și echipele de intervenție au acționat pentru eliberarea carosabilului și sprijinirea victimelor.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe autostrada A3 Bucureşti-Ploieşti, la kilometrul 66, pe sensul de mers spre Ploieşti, în apropierea municipiului Ploieşti, judeţul Prahova, un autovehicul în care se aflau opt persoane a impactat parapetul median şi a rămas imobilizat pe suprafaţa de rulare”, informează Centrul Infotrafic.

Oamenii legii se ocupă în continuare de cercetarea cazului pentru a se afla cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Autoritățile urmează să stabilească în ce condiții șoferul a pierdut controlul volanului. Nu putem să nu aducem în discuție faptul că anchetatorii iau în calcul mai multe ipoteze, iar printre acestea se numără viteza excesivă și neatenția la volan.

Citește și: Filmul accidentului din drumul către Thassos! 3 persoane au murit pe loc: ar fi și români printre ei