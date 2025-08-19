Filmul accidentului din drumul către Thassos! 3 persoane au murit pe loc: ar fi și români printre ei

Pe drumul către Thassos, destinația preferată de vacanță a mii de turiști români, a avut loc o adevărată tragedie. Un camion scăpat de sub control a intrat cu viteză într-o coloană de mașini ce așteptau la bariera de taxare. Impactul devastator a curmat trei vieți pe loc și a lăsat în urmă imagini greu de privit. Cum s-a întâmplat totul?

Accidentul s-a produs luni, 18 august, la prânz, pe autostrada Egnatia, în zona localității Iasmos, între Xanthi și Komotini. Este una dintre cele mai tranzitate rute din nordul Greciei, punct de trecere obligatoriu pentru turiștii care merg spre feribotul către Thassos. La doar câteva sute de metri de stația de taxare, un TIR condus de un șofer bulgar a lovit violent două autoturisme oprite la coadă.

Filmul accidentului din drumul către Thassos

Potrivit martorilor, camionul venea cu o viteză de peste 100 km/h și nu a dat niciun semn de frânare. În câteva secunde, liniștea de pe autostradă s-a transformat într-o scenă apocaliptică: una dintre mașini a fost făcută zob și a luat imediat foc.

În primul autoturism se aflau patru cetățeni greci, care se întorceau de la o nuntă. Doar unul dintre pasageri a reușit să iasă din infernul de flăcări, fiind transportat de urgență la spital în stare gravă. Ceilalți trei nu au avut nicio șansă și au murit pe loc, carbonizați.

Cea de-a doua mașină implicată transporta tot patru persoane, care, din fericire, au scăpat doar cu răni ușoare și atacuri de panică. Șoferul camionului, un bulgar, a fost grav rănit și se află internat în stare critică. Alături de el, și pasagerul care îl însoțea a ajuns la spital.

Puterea impactului a fost atât de mare, încât flăcările izbucnite de la autoturismul cuprins de foc s-au extins la vegetația uscată din jurul autostrăzii. În doar câteva minute, incendiul a devenit greu de controlat, iar pompierii greci au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a stinge focul și a preveni propagarea spre zonele locuite.

Traficul a fost complet blocat ore bune, iar zeci de turiști români, martori la tragedie, au încercat să acorde primul ajutor victimelor până la sosirea echipajelor de salvare.

Deocamdată, autoritățile elene nu au făcut publică identitatea victimelor, însă martorii susțin că printre mașinile implicate s-ar fi aflat și autoturisme cu numere de înmatriculare din România.

Ancheta demarată de poliția greacă va stabili exact cauza accidentului. Primele ipoteze indică o problemă tehnică la camion sau neatenția șoferului.

Dublă tragedie în Grecia. Un alt român a murit în timp ce se afla în vacanță

Calvarul trăit de un român plecat la muncă în Italia! După un accident a fost abandonat pe un câmp şi lăsat să agonizeze

Foto: Facebook