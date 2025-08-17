Dublă tragedie în Grecia. Un alt român a murit în timp ce se afla în vacanță

Tragedie trasă la indigo în Grecia! La două săptămâni de când un conațional a murit în Thassos, zilele acestea, un alt român și-a dat ultima suflare după ce a căzut de pe un dig, în stațiunea Thermaikos din Salonic.
Sfârșit tragic pentru un român aflat în vacanță în Grecia. Alarma a fost dată sâmbătă, 16 august, în stațiunea Peraia, Thermaikos din Salonic, unde un bărbat – în vârstă de 48 de ani – s-a dezechilibrat, a alunecat și a căzut de pe un dig.
Martorii care au asistat la nenorocire au sărit imediat în ajutorul românului de 48 de ani, l-au tras la mal, i-au oferit primul ajutor și au chemat echipajele de salvare. La fața locului s-a deplasat o ambulanță de la Spitalul General AHEPA. Ulterior, românul a fost transportat la spital, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru viața sa. Medicii au fost nevoiți să declare decesul.
Autoritatea Portuară din Salonic a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul, iar autoritățile elene au dispus efectuarea unei autopsii de către Seviciul Medical Legal din Salonic, notează presa din Grecia.
Este a doua tragedie – petrecută la distanță de câteva zile – în care un român își pierde viața în Grecia. În urmă cu două săptămâni, un român de 37 de ani a murit în Thassos, în zona Paradise Beach. El se afla în vacanță alături de soție și de cei trei copii. Bărbatul ar fi suferit un infarct înainte de a se înecat în mare.
Cei prezenți susțin că acesta s-ar fi pregătit să facă scufundări, era echipat cu o mască de tip full face. Martorii care de pe plajă l-au scocs la mal și au încercat să îl resusciteze timp de 45 de minute, însă fără rezultate.
”Când a fost adus la mal, era deja vânăt. Toată lumea a încercat manevre de resuscitare până la venirea ambulanței”, a povestit o turistă româncă aflată în zonă.
