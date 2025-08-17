Grav incident aviatic! Motorul unui avion care decola din Grecia a luat foc în zbor. Imagini teribile

Incident grav pe un zbor comercial! Un motor al unui Boeing 757 a luat foc după decolarea din Corfu.

Un episod tensionat s-a petrecut la finalul acestei săptămâni pe insula grecească Corfu, unde un avion de linie al companiei germane Condor, care urma să transporte aproximativ 250 de pasageri spre orașul Düsseldorf, a fost afectat de un incendiu la unul dintre motoare la scurt timp după decolare.

Motorul unui avion care decola din Grecia a luat foc în zbor

Aeronava de tip Boeing 757, ridicată de pe pistă sâmbătă după-amiază, se afla la o altitudine relativ joasă, de aproximativ 460 de metri, atunci când flăcările au cuprins motorul drept, declanșând momente de panică și neliniște atât pentru cei aflați la bord, cât și pentru cei rămași la sol.

În primele momente, aeronava a efectuat un tur de pistă, manevră tehnică standard în asemenea situații, apoi a continuat să zboare paralel cu aeroportul insulei, menținându-se sub supraveghere. În loc să revină imediat pentru aterizare de urgență pe aeroportul din Corfu, echipajul a optat pentru o altă procedură, îndreptându-se spre nord-vest, către Italia. Avionul a urcat până la o altitudine de aproximativ 6.000 – 8.000 de picioare (echivalentul a 1.800 – 2.400 de metri) și a menținut această traiectorie până la Brindisi, unde a efectuat aterizarea în siguranță.

Martorii aflați la sol au putut observa cu ochiul liber flăcările care cuprinseseră motorul aeronavei, dar și fumul dens degajat. Sunetul puternic produs în acel moment a atras atenția locuitorilor și a turiștilor din portul insulei. Deși aeroportul local fusese pregătit să primească avionul în regim de urgență, echipajul a considerat mai sigur să continue zborul până pe teritoriul Italiei, unde infrastructura aeroportuară de la Brindisi permite gestionarea unor asemenea incidente în condiții mai stabile.

Incidentul de la Corfu nu este unul izolat. La doar zece zile distanță de la acest eveniment, un alt caz a atras atenția în Europa, de data aceasta pe aeroportul Adolfo Suárez Madrid-Barajas. O aeronavă a companiei Iberia, programată să zboare spre Paris, a intrat în coliziune cu o pasăre de mari dimensiuni la aproximativ 2.000 de metri altitudine. Impactul a provocat degajarea de fum în interiorul cabinei, iar pasagerii au fost nevoiți să urmeze procedurile de urgență pentru a-și asigura oxigenul. Pilotul a decis revenirea imediată la Madrid, unde avionul a aterizat în siguranță.

