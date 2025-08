Foc de dimensiuni mai mare decât Parisul, în sudul Franței! Câte victime au fost raportate până la ora aceasta

Sudul Franței a fost cuprins de flăcări, după ce un puternic incendiu de vegetație a izbucnit în apropierea localității La Ribaute.

Focul a mistuit peste 13.000 de hectare. Prin comparație, suprafața pârjolită este mult mai mare decât cea a Parisului. Temperaturile extreme, vegetația uscată și curenții formați de vânt au favorizat declanșarea și extinderea focarelor, relatează BBC.

Blaze Still Active: As of Wednesday afternoon, the wildfire continues to rage across Aude, France.

1,900+ firefighters deployed.

16,000 hectares scorched.

1 dead, 9 injured.

Multiple homes and vehicles burned. pic.twitter.com/FmsPN3i9RK

