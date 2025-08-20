Tinerii care au murit pe A1 s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului! Răsturnare de situație

Au apărut noi detalii în cazul accidentului de pe A1, Bucureşti-Piteşti! Cei doi tineri care au murit s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața TIR-ului. Șoferul a făcut dezvăluiri despre momentul impactului. Între timp, oamenii legii încearcă să îi identifice.

Marți, 19 august 2025, în jurul orei 9:00, un accident rutier grav a avut loc pe Autostrada A1 București–Pitești, la kilometrul 41, în zona localității Vânătorii Mici (județul Giurgiu). Doi pietoni care se aflau pe carosabil au fost loviți de un ansamblu de vehicule. Echipajele de salvare au sosit la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru tineri. Între timp, au ieșit la iveală informații conform cărora ar fi fost vorba despre o dublă sinucidere

„ISU Giurgiu a fost solicitat să intervină în această dimineaţă pe A1, Bucureşti-Piteşti, la kilometrul 41, în apropierea localităţii Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu, pe sensul de mers spre Piteşti, după ce doi pietoni care se aflau pe partea carosabilă ar fi fost acroşaţi de un autotren. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Bolintin Deal, cu o autospecială de stingere, două ambulanţe SAJ, elicopterul SMURD şi poliţia”, se arată în comunicatul oficial transmis la scurt timp după accident.

Ce a declarat șoferul TIR-ului implicat în accidentul de pe A1

Șoferul TIR-ului a dezvăluit că a încercat să îi evite pe cei doi tineri, însă nu a mai avut timp să evite coliziunea. Potrivit spuselor sale, aceștia ar fi așteptat pe banda de urgență, iar când a ajuns în dreptul lor s-ar fi aruncat îmbrățișați în fața camionului.

„Se ţineau îmbrăţişaţi. Adică se ţineau după umăr. Ţinea băiatul fata de umăr. Când am ajuns în dreptul lor, s-au luat în braţe şi s-au aruncat. Cred că au fost conveniţi, că erau împreună, adică erau îmbrăţişaţi”, a povestit șoferul, potrivit Observator News.

În urma impactului, cei doi tineri au murit pe loc. Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele accidentului, însă nu au mai avut un astfel de caz până acum. Oamenii legii nu au reușit nici măcar să îi identifice. Totuși, mai mulți șoferi care i-au văzut înainte de a recurge la gestul extrem au mărturisit că victimele aveau trăsături asiatice.

Autoritățile nu au găsit nicio mașină în apropiere, semn că tinerii ar fi intrat pe autostradă pe la nodul rutier din dreptul localităţii Vânătorii Mici. Asta înseamnă că cei doi au mers mai bine de 5 kilometri până în locul în care s-a produs tragedia.

„Cercetările, din momentul de faţă, se efectuează odată pentru stabilirea identităţii persoanelor implicate în accidentul rutier, iar pe de altă parte pentru stabilirea cauzelor şi condiţiilor în care a avut loc accidentul”, a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliţia Română.

