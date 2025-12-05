Curs valutar BNR, 5 decembrie 2025. Cât costă 1 euro, înainte de alegerile pentru Primăria Capitalei

Banca Națională a României a anunțat vineri, 5 decembrie 2025, la ora 13:00, cursul oficial al principalelor valute. Euro și dolarul american au fost din nou în atenția pieței, cu valori ce vor influența tranzacțiile și prețurile din economie.

După publicarea cursului de astăzi, se observă mișcări moderate pe piața valutară, cu euro și lira sterlină în ușoară apreciere, în timp ce dolarul american a pierdut marginal teren. Francul elvețian și aurul au rămas aproape neschimbate, confirmând stabilitatea generală a pieței în prag de weekend.

Cotațiile oficiale BNR din 5 decembrie

Banca Națională a României (BNR) a publicat vineri, 5 decembrie, cursul valutar de referință, care rămâne valabil și astăzi până la ora 13:00. Acest curs reprezintă un reper esențial pentru economie, fiind folosit în contracte comerciale și calcule financiare.

Euro – 5,0919 lei, în scădere față de 5,0920 lei.

Dolarul american – 4,3641 lei, în scădere de la 4,3656 lei.

Lira sterlină – la 5,8241 lei, în creștere față de 5,7984 lei.

Francul elvețian – 5,4521 lei, de la 5,4516 lei.

Aur – 589,3601 lei/gram, față de 589,2664 lei.

Un element de context important pentru această perioadă îl reprezintă și alegerile locale din București. Duminică, 7 decembrie, locuitorii Capitalei sunt chemați la urne pentru a-și alege noul primar general. Evenimentul electoral are loc într-un moment marcat de fluctuații ale cursului valutar, ceea ce adaugă un plus de interes asupra evoluțiilor economice și politice din aceste zile.

Creşteri în privinţa aurului şi a monedei Euro

Euro a fost cotat la 5,0919 lei, înregistrând o ușoară scădere de 0,0001 lei față de ziua precedentă. Dolarul american a urcat la 4,3707 lei, cu un avans de 0,0066 lei, în timp ce francul elvețian a coborât la 5,4427 lei, pierzând 0,0094 lei. Lira sterlină a consemnat o creștere, ajungând la 5,8310 lei, cu 0,0069 lei mai mult decât în ședința anterioară.

Aurul a înregistrat cea mai puternică evoluție a zilei, urcând cu 4,1368 lei, respectiv 0,7019%, până la 593,4969 lei gramul. Această creștere semnificativă marchează un nou prag important pentru piața metalelor prețioase.

Cotațiile oficiale publicate astăzi de Banca Națională a României rămân de referință pentru toate tranzacțiile până la următoarea actualizare. Deoarece weekendul nu aduce modificări, aceste valori vor fi valabile în piață până luni, când BNR va publica noile cursuri.

