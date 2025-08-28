Acasă » Știri » Cât costă rovinieta de la 1 septembrie. Vești proaste pentru șoferi

De: Irina Rasoveanu 28/08/2025 | 09:31
Noile tarife ale rovinietei/ Sursa foto: Arhivă CANCAN

Vești proaste pentru șoferi! Conducătorii auto din România vor fi nevoiți să scoată din buzunar mai mulți bani pentru rovinietă. Află, în articol, care vor fi noile tarife, începând cu 1 septembrie 2025!

Începând cu 1 septembrie 2025, prețul rovinietei va crește considerabil, iar pentru unele perioade de valabilitate, aproape că se va dubla. Modificările prețurilor au loc în urma adoptării primului pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan. Este important de precizat că taxele de drum achitate înainte de a intra în vigoare scumpirile vor fi valabile pentru întreaga perioadă pentru care au fost emise.

Care sunt noile tarife ale rovinietei de la 1 septembrie 2025

În urma modificărilor aduse de Legea 141/2025, care cuprinde primul pachet de măsuri fiscale al Guvernului Bolojan, prețul rovinietelor va crește considerabil de la 1 septembrie 2025. Cei care aleg să achite taxa pentru tot anul vor scoate din buzunar 50 de euro (TVA incluc) în loc de 28 de euro cât era până acum

În același timp, rovinieta de zi va costa 3,5 euro, față 2,5 euro în prezent. Pentru 10 zile, prețul se va dubla aproape, crescând de la 3,3 euro la 6 euro. Pentru 30 de zile, românii vor fi nevoiți să plătească 9,5 euro în loc de 5,3 euro, iar tariful pentru 60 de zile va crește de la 8,4 euro la 15 euro.

Prețul rovinietei stabilit prin lege este în Euro. Totuși, șoferii români achită taxa de drum în lei. Astfel, prețul se actualizează lunar, în funcție de cursul valutar. În data de 25 august, cursul BNR arăta că 1 euro este 5.0539 leu. Iată cât ar costa rovinieta, în funcție de această valoare!

  • 1 zi: 17,69 lei (față de 12,69 lei în august)
  • 10 zile: 30,33 lei (față de 16,75 lei în august)
  • 30 de zile: 48,01 lei (față de 26,91 lei în august)
  • 60 de zile: 75,81 lei (față de 42,65 lei în august)
  • 12 luni: 252,70 lei (față de 142,16 lei în august)

Conducătorii auto români au mai multe variante pentru a achita taxa de drum. Rovinieta poate fi cumpărată de la punctele de vânzare autorizate, care sunt amplasate în benzinării și alte locații. De asemenea, ea poate fi achiziționată și online de pe site-ul oficial CNAIR erovinieta.ro.

O altă opțiune de plată a rovinetei este SMS-ul. Șoferii pot trimite un mesaj la 7500 cu numărul de înmatriculare și categoria vehiculului. Ulterior, cumpărătorul va primi o confirmare pentru a se asigura că a urmat corect pașii.

