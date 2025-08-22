Acasă » Știri » Noi scumpiri! Prețul biletelor la transportul în comun din București crește. Când intră în vigoare noile tarife

De: Alina Drăgan 22/08/2025 | 20:18
Noi scumpiri îi așteaptă pe bucureșteni în această toamnă. Călătoria cu transportul în comun nu va mai costa la fel ca până acum. Ministerul Transporturilor a publicat în Monitorul Oficial noile tarife pentru biletele comune STB-Metrorex. De când intră în vigoare noile tarife?

Călătoriile comune între metrou și transportul de suprafață vor fi mai scumpe începând din luna septembrie. Ordinul oficial privind modificarea tarifelor a fost deja publicat, astfel că bucureștenii se pregătesc să plătească mai mult atât pentru biletele individuale, cât și pentru abonamente.

În urmă cu aproape o lună, vestea scumpirilor era doar un proiect. Mulți călători sperau că autoritățile vor renunța la idee, însă acum lucrurile sunt clare: tarifele cresc, iar modificările intră în vigoare peste doar două săptămâni. Data oficială anunțată pentru aplicarea noilor prețuri este 4 septembrie 2025.

Potrivit Ministerului Transporturilor, majorările sunt semnificative și se ridică la aproximativ 40% pentru titlurile de călătorie comune metrou-STB. De exemplu, o călătorie simplă va costa 7 lei, față de 5 lei cât este în prezent. Nici abonamentele nu scapă de scumpiri: abonamentul lunar urcă la 160 de lei, de la 140, iar cel anual ajunge la 1.410 lei, față de 1.200.

Partea bună pentru unii bucureșteni este că tarifele exclusiv pentru metrou nu se modifică. De asemenea, biletele deja cumpărate înainte de intrarea în vigoare a ordinului își păstrează valabilitatea conform condițiilor existente la achiziție.

Lista completă a noilor tarife STB-Metrorex

Iată noile prețuri care intră în vigoare din 4 septembrie:

  • o călătorie metropolitană și metrou/120 de minute: 7 lei (în loc de 5 lei)
  • două călătorii metropolitane și metrou/120 de minute: 14 lei (în loc de 10 lei)
  • 10 călătorii metropolitane și metrou/120 de minute: 59 lei (în loc de 45 lei)
  • abonament metropolitan și metrou/24 de ore: 18 lei (în loc de 14 lei)
  • abonament metropolitan și metrou/72 de ore: 49 lei (în loc de 35 lei)
  • abonament metropolitan și metrou/7 zile: 66 lei (în loc de 50 lei)
  • abonament metropolitan și metrou/1 lună: 160 lei (în loc de 140 lei)
  • abonament metropolitan și metrou/6 luni: 800 lei (în loc de 700 lei)
  • abonament metropolitan și metrou/12 luni: 1.410 lei (în loc de 1.200 lei)

Deși autoritățile susțin că noile tarife sunt necesare pentru acoperirea costurilor și modernizarea transportului public, bucureștenii se plâng deja că aceste scumpiri vin într-o perioadă dificilă, când facturile și cheltuielile de zi cu zi cresc constant.

