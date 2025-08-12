De ce sunt jandarmi cu arme automate la metrou. Ce spune Jandarmeria Română

În ultima perioadă, călătorii care folosesc metroul din București au început să observe o prezență neobișnuită pe peroane: jandarmi echipați cu arme automate. Imaginile surprinse de cetățeni și distribuite pe rețelele sociale au stârnit curiozitate, dar și îngrijorare. Mulți s-au întrebat dacă este vorba despre o amenințare reală, iar acum Jandarmeria Română a oferit răspunsul.

În ultimele zile, în mai multe stații de metrou au fost văzuți jandarmi înarmați până în dinți, patrulând printre călători. Pentru unii, apariția lor a fost un motiv de liniște, însă pentru alții a ridicat semne de întrebare și temeri privind posibile incidente grave.

De ce sunt jandarmi cu arme automate la metrou

După ce pe internet au circulat numeroase fotografii cu jandarmi înarmați la metrou, Jandarmeria Română a transmis un mesaj oficial pe pagina sa de Facebook. Reprezentanții instituției au subliniat că nu există niciun motiv de panică și că prezența acestora are un rol exclusiv preventiv.

„Am primit mai multe fotografii cu prezența jandarmilor la metrou. Dacă îi întâlniți, nu trebuie să vă speriați! Nu înseamnă că s-a întâmplat ceva grav. Prezența lor are un caracter preventiv și face parte din misiunile zilnice desfășurate pentru ca voi să fiți în siguranță”, a precizat Jandarmeria Română.

Curiozitatea publicului nu s-a oprit aici, iar întrebările despre echipamentul purtat de jandarmi au continuat să apară. În același mesaj, instituția a oferit detalii despre acest aspect.

„«Bine, dar de ce sunt așa echipați?» – suntem întrebați. Jandarmii pe care îi vedeți provin din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, iar echipamentul pe care îl poartă face parte din dotarea standard a acestei structuri”, a mai spus Jandarmeria.

Autoritățile au mai explicat că aceste patrule fac parte dintr-o strategie de protecție a cetățenilor în spațiile publice aglomerate, cum este rețeaua de transport subteran din Capitală. Nu este vorba despre o acțiune punctuală, ci despre misiuni desfășurate zilnic.

„Trebuie să știți că sunt acolo pentru siguranța voastră! Solicitați-le sprijinul, în situația în care aveți nevoie. Chiar și o fotografie, dacă vi se par a fi instagramabili”, a încheiat Jandarmeria Română.

Astfel, jandarmii pe care călătorii îi întâlnesc pe peroanele metroului nu sunt acolo pentru că s-ar fi produs un incident grav, ci pentru a preveni orice situație periculoasă și pentru a interveni rapid dacă este nevoie. Prezența lor ar trebui să inspire încredere, nu teamă.

