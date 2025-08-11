Al doilea oraș din România care va avea metrou! Vești excepționale pentru locuitorii lui

România se pregătește să bifeze o nouă premieră în infrastructura urbană. După decenii în care Bucureștiul a fost singurul oraș din țară cu metrou, o a doua rețea subterană prinde contur. Proiectul impresionant prevede peste 21 de kilometri de linie, 19 stații subterane, un depou suprateran și două galerii de tunel forate cu cele mai moderne tehnologii. Care este următorul oraș care va avea metrou?

Al doilea oraj din România care va avea metrou este Cluj-Napoca. Astăzi, 11 august 2025, a fost dat startul oficial lucrărilor subterane, marcând o nouă etapă în dezvoltarea unui oraș din inima Transilvaniei. Primarul a anunțat personal începutul șantierului, subliniind importanța proiectului pentru locuitori și pentru viitorul mobilității urbane.

Al doilea oraș din România care va avea metrou

Metroul clujean a intrat în faza subterană, iar lucrările sunt în plină desfășurare. Primarul Emil Boc a confirmat că încep construcțiile puțului de lansare a mașinilor de forat – celebrele „cârtițe” care vor săpa cele două tuneluri. Magistrala I va măsura peste 21 de kilometri și va include 19 stații subterane, conectând rapid și eficient puncte cheie din oraș și din zona metropolitană.

Tunelurile vor avea un diametru interior de 5,5 metri, iar între stații vor exista structuri rectangulare, spații tehnice și zone de acces adaptate unui flux ridicat de pasageri. Totul este gândit conform standardelor europene: materiale durabile, sisteme de iluminat inteligente și tehnologii eficiente energetic.

„Metroul clujean întră în faza subterană. Luni, 11 august, încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care forează subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj”, a transmis primarul Clujului, Emil Boc.

Șantierul presupune implicarea a peste 150 de proiectanți și ingineri, iar lucrările se desfășoară la o adâncime de 24 de metri. Mașinile de forat vor fi coborâte în subteran pe bucăți, asamblate la fața locului și apoi vor începe să sape galeriile.

Valoarea totală a proiectului depășește 2 miliarde de euro, finanțarea provenind din trei surse: fonduri europene, bugetul național și certificate verzi. Avansul a fost deja achitat anul trecut, ceea ce garantează continuitatea lucrărilor.

Clujenii vor avea, astfel, un mijloc de transport rapid, modern și ecologic, menit să reducă aglomerația de la suprafață și să transforme radical viața de zi cu zi în oraș.

