BREAKING | Femeie, înjunghiată pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei! Ce au descoperit polițiștii despre atacator

O femeie a fost înjunghiată pe o stradă din Sectorul 3 al Capitalei! Polițiștii au descoperit câteva informații despre atacator! Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba!

O femeie de 48 de ani a ajuns de urgență la spital, vineri seară, după ce a fost înjunghiată pe o stradă din Sectorul 3 al Bucureștiului. Agresorul, un bărbat cu antecedente penale, ar fi atacat-o din senin, fără ca între cei doi să existe vreo legătură.

„După ce a pus-o pe femeie la pământ, agresorul a aruncat cuțitul într-un coș de gunoi aflat la doi pași și a coborât la metrou, printre ceilalți trecători”, a explicat reporterul Observator Bogdan Dinu.

Incidentul a avut loc în zona Bulevardului Basarabia. Victima, în vârstă de aproximativ 48 de ani, nu l-ar fi cunoscut pe agresor și a suferit o rană în zona omoplatului. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au precizat că femeia se află la spital, iar atacatorul a fost reținut, fiind acuzat de tentativă de omor.

Femeia a scăpat ca prin minune

Medicii sunt de părere că femeia a scăpat cu viață ca prin minune. Ea a fost nevoită să sune singură la 112 pentru a cere ajutor, pentru că niciun trecător nu a intervenit

„Era extrem de șocată, în primul rând de atitudinea celor din jur. Ne-a declarat că nimeni nu a intervenit cu absolut nimic. Nu s-au oprit nici măcar să solicite sprijin la 112. A fost nevoită singură să sune la ambulanță (…) A fost adusă în UPU cu multiple plăgi înjunghiate atât la nivelul capului cât și în regiunea cervicală, posterioară, torace anterior și posterior”, a spus reprezentantul spitalului, Fiorella Mitoiu, potrivit Observatornews.ro.

Potrivit primelor informații, bărbatul este recidivist, având condamnări anterioare pentru tentativă de viol, agresiune sexuală și tâlhărie. Reprezentanții parchetului au mai transmis că nu există date care să indice antecedente psihiatrice în cazul acestuia. Un martor a povestit care era atmosfera pe stradă în urma celor întâmplate. Acesta și-a dat seama că se întâmplase ceva destul de grav!

„Când am văzut că încep să facă un perimetru cu bandă. Atunci ne-am dat seama că băi, chiar s-a întâmplat ceva”, a explicat un martor.

