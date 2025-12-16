Acasă » Teste IQ » Test de inteligență | Nu toate cifrele din imagine sunt 8. Identificați-o pe cea diferită!

De: Irina Vlad 16/12/2025 | 08:17
CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență special pentru genii. Nu toate cifrele din imagine sunt 8. Identificați-o pe cea diferită! Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la treabă!

Provocarea de astăzi este ideală pentru cei care își doresc o evaluare a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție sporită la detalii și de o gândire ageră. Testele IQ nu doar că testează abilitățile vizuale, dar și capacitatea de concentrare sub presiune, transformând o simplă imagine într-un puzzle captivant.

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau imagini așa cum este aceasta.

Test de inteligență | Nu toate cifrele din imagine sunt

Privește cu atenție imaginea de mai sus și încearcă să identifici cifra intrusă. Îți oferim două indicii: concentrează-ți privirea în partea din dreapta a imaginii. Trebuie să găsești cifra 6 printre sutele de cifre 8. Mulți, chiar și cei experimentați în astfel de teste, au mărturisit că au rămas uimiți de cât de greu poate fi să se concentreze în astfel de situații.

La prima vedere, nimic nu pare să iasă din tipar, dar detaliul ascuns, cifra diferită, pune la încercare atenția la detalii a jucătorilor. Provocarea devine astfel o adevărată testare a percepției vizuale și a rapidității de reacție.

Îi felicităm pe cei care au reușit să rezolve testul de inteligență de astăzi. Cei care nu au nimerit soluția din prima a testului de astăzi nu trebuie să își facă griji. AICI puteți exersa mai multe astfel de provocări, teste de inteligență, iluzii optice și teste de matematică.

 

