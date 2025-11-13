Test IQ exclusiv pentru genii | Depistați toate cele 3 greșeli strecurate intenționat în această imagine!

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență special pentru genii. Trebuie să analizezi cu mare atenție imaginea de mai sus și să depistezi cele trei greșeli strecurate intenționat. Crezi că reușești? Dacă da, spor la treabă!

Testele IQ au fost create și perfecționate de psihologul francez Alfred Binet. Provocările de acest fel există sub diferite forme, precum iluzii optice, șiruri de numere, puzzle-uri, ecuații matematice sau imagini așa cum este aceasta.

Provocarea de astăzi este ideală pentru cei care își doresc o evaluare a coeficientului de inteligență. Deși poate părea simplu, la prima vedere, pentru rezolvarea testului este nevoie de atenție sporită la detalii și de o gândire ageră.

Test IQ exclusiv pentru genii | Depistați toate cele 3 greșeli

REZOLVARE: Imaginea este una destul de complexă, cu multe elemente ce te-ar putea induce în eroare. Printre acestea sunt strecurate trei greșeli, așa că este nevoie de o mare concentrare pentru a vă da seama unde sunt. Dacă nu ai reușit să îți dai seama, îți dezvăluim rezolvarea:

Femeii din portretul de pe perete îi lipsește un pantof. Ora de pe ceas este greșită deoarece nu poate fi apus la ora 12 ziua. Băiatul care cântă la chitară are mâneci diferite la hanorac.

Îi felicităm pe cei care au reușit să rezolve ecuația. Cei care nu au nimerit soluția din prima a testului de astăzi nu trebuie să își facă griji. AICI puteți exersa mai multe astfel de provocări, teste de inteligență, iluzii optice și teste de matematică.

