Acasă » Știri » Femeia care poate schimba cursul anchetei. Menajera Rodicăi Stănoiu, martor-cheie în dosarul morții suspecte

Femeia care poate schimba cursul anchetei. Menajera Rodicăi Stănoiu, martor-cheie în dosarul morții suspecte

De: Veronica Mavrodin 16/12/2025 | 12:33
Femeia care poate schimba cursul anchetei. Menajera Rodicăi Stănoiu, martor-cheie în dosarul morții suspecte
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
19 poze
Vezi galeria foto

Moartea fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, continuă să ridice semne de întrebare. După deshumarea efectuată ieri, 15 decembrie, ancheta penală intră într-o etapă cheie. CANCAN.RO are informații exclusive despre dosarul deschis de anchetatori.

Rezultatele preliminare ale necropsiei nu indică existența unor leziuni care să poată fi corelate direct cu decesul Rodicăi Stănoiu. De asemenea, examenul toxicologic nu a evidențiat indicii ale unei morți violente. În acest stadiu al anchetei, nu au fost identificate urme care să sugereze o legătură directă între eventuale leziuni și cauza morții fostului ministru.

Cine este martor-cheie în dosarul Rodicăi Stănoiu

Surse judiciare au declarat pentru CANCAN.RO că mai mulți martori au fost deja audiați, în încercarea de a reconstitui ultimele luni și ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Printre persoanele chemate la audieri se numără și fosta menajeră a Rodicăi Stănoiu, o femeie care nu ar fi avut doar rolul de ajutor în gospodărie, ci și pe cel de terapeut, fiind o prezență constantă și apropiată în viața fostului ministru, pe o perioadă îndelungată.

Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse cazarea și sporul de toxicitate
Ce salariu primește un îngrijitor de animale care lucrează la stat. Sunt incluse...
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Care sunt cele mai bune 20 de destinații de călătorie pentru anul 2026
Iubitul Rodicăi Stănoiu, noi declarații după deshumare: ”Toată lumea va fi mulțumită”
Iubitul Rodicăi Stănoiu a făcut noi declarații după deshumare: ”Toată lumea va fi mulțumită”/ sursă foto: social media

Mai mult, potrivit unor surse apropiate cuplului, fosta menajeră ar fi fost concediată în urmă cu ceva vreme, decizie care nu i-ar fi aparținut Rodicăi Stănoiu. Aceleași surse susțin că „Puișorul”, iubitul cu aproximativ 50 de ani mai tânăr, ar fi fost cel care ar fi decis îndepărtarea femeii din anturajul fostului ministru. Acest detaliu este analizat acum de anchetatori, în contextul în care fosta menajeră ar fi avut acces direct la starea de sănătate și la eventualele tratamente urmate de Rodica Stănoiu.

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în perioada 2000–2004, a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Polițiștii criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov s-au sesizat din oficiu, în urma unor suspiciuni apărute în spațiul public cu privire la circumstanțele morții acesteia. În prezent, se desfășoară cercetări pentru infracțiunile de ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic, potrivit informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

VEZI ȘI: În ce stare a ajuns Rodica Stănoiu la Obregia, cu puțin timp înainte de deces. Detaliul care a declanșat suspiciuni

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
Știri
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
Știri
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și mai vrem încă ceva / Ca demisia să ne-o dea”
Mediafax
Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai i-au făcut colind ministrului Daniel David / „Și...
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază mai mult decât jenantă
Prosport.ro
FOTO. Gafă vestimentară fără precedent! Ce a pățit vedeta a pus-o într-o ipostază...
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Adevarul
Ce culoare îți reflectă personalitatea, în funcție de luna nașterii
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții a rămas fără titlu după un gest controversat
Digi24
Scandal de rasism cu implicare politică în Finlanda. Tânăra încoronată regină a frumuseții...
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Mediafax
Taxa UE pe carbon ar putea fi extinsă la mașini și electrocasnice
Parteneri
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești...
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport.ro
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când pensia dispare și casa e vândută...”. Internauții nu-l iartă: „Cândva, te țineai de petreceri cu fete!”
Click.ro
De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu, la 68 de ani? Explicația psihologului Radu Leca: „Când...
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
Digi 24
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu cu hrană
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Digi24
„Moscova trebuie să simtă durerea”. Un diplomat american îl contrazice flagrant pe Donald Trump
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe: motorină vs. benzină
Promotor.ro
Exclusiv | Top 5 Cele mai bine vândute mașini SH din România în 2025. Preferințe:...
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un copil la restaurant: - Carnea de elefant se mănâncă?
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
go4it.ro
Honor Magic 8 Pro va ajunge și la noi. Cât va costa noul model?
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Descopera.ro
Cele mai periculoase locuri de pe Pământ!
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Go4Games
Cel mai nou joc din universul Harry Potter este acum disponibil în mod gratuit!
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Gandul.ro
Se oferă al 13-lea salariu. Cine beneficiază de el, la finalul lui 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
Andreea Esca vorbește despre cum celebritatea ei i-a afectat pe Alexia și Aris: „Au fost nevoiți”
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
E oficial! Cresc taxele și impozitele, de la 1 ianuarie 2026
Unde a fost găsit George Dan, românul dispărut în urmă cu 4 luni? Bărbatul lucra în Spania
Unde a fost găsit George Dan, românul dispărut în urmă cu 4 luni? Bărbatul lucra în Spania
Avem lista concurenților Survivor 2026. Nume surpriză din showbiz au acceptat provocarea
Avem lista concurenților Survivor 2026. Nume surpriză din showbiz au acceptat provocarea
Michelle Obama, dezvăluiri uimitoare despre moartea lui Rob Reiner și a soției lui: „Trebuia să ...
Michelle Obama, dezvăluiri uimitoare despre moartea lui Rob Reiner și a soției lui: „Trebuia să ne întâlnim cu ei”
A schimbat actoria cu catedra. Tily Niculae a devenit profesoară: „Este un privilegiu imens”
A schimbat actoria cu catedra. Tily Niculae a devenit profesoară: „Este un privilegiu imens”
Vezi toate știrile
×