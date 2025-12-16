Femeia care poate schimba cursul anchetei. Menajera Rodicăi Stănoiu, martor-cheie în dosarul morții suspecte

Moartea fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu, continuă să ridice semne de întrebare. După deshumarea efectuată ieri, 15 decembrie, ancheta penală intră într-o etapă cheie. CANCAN.RO are informații exclusive despre dosarul deschis de anchetatori.

Rezultatele preliminare ale necropsiei nu indică existența unor leziuni care să poată fi corelate direct cu decesul Rodicăi Stănoiu. De asemenea, examenul toxicologic nu a evidențiat indicii ale unei morți violente. În acest stadiu al anchetei, nu au fost identificate urme care să sugereze o legătură directă între eventuale leziuni și cauza morții fostului ministru.

Cine este martor-cheie în dosarul Rodicăi Stănoiu

Surse judiciare au declarat pentru CANCAN.RO că mai mulți martori au fost deja audiați, în încercarea de a reconstitui ultimele luni și ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu. Printre persoanele chemate la audieri se numără și fosta menajeră a Rodicăi Stănoiu, o femeie care nu ar fi avut doar rolul de ajutor în gospodărie, ci și pe cel de terapeut, fiind o prezență constantă și apropiată în viața fostului ministru, pe o perioadă îndelungată.

Mai mult, potrivit unor surse apropiate cuplului, fosta menajeră ar fi fost concediată în urmă cu ceva vreme, decizie care nu i-ar fi aparținut Rodicăi Stănoiu. Aceleași surse susțin că „Puișorul”, iubitul cu aproximativ 50 de ani mai tânăr, ar fi fost cel care ar fi decis îndepărtarea femeii din anturajul fostului ministru. Acest detaliu este analizat acum de anchetatori, în contextul în care fosta menajeră ar fi avut acces direct la starea de sănătate și la eventualele tratamente urmate de Rodica Stănoiu.

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției în perioada 2000–2004, a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Polițiștii criminaliști din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov s-au sesizat din oficiu, în urma unor suspiciuni apărute în spațiul public cu privire la circumstanțele morții acesteia. În prezent, se desfășoară cercetări pentru infracțiunile de ucidere din culpă și acces ilegal la un sistem informatic, potrivit informațiilor furnizate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.

VEZI ȘI: În ce stare a ajuns Rodica Stănoiu la Obregia, cu puțin timp înainte de deces. Detaliul care a declanșat suspiciuni

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.