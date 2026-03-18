Astrologul Sanda Ionescu a avertizat încă din ianuarie: „Se vede potențial de război!” Previziunile pentru 2026 care dau fiori

Astrologul Sanda Ionescu a lansat avertismente încă de la începutul anului despre tensiuni globale, conflicte și schimbări majore care ar putea marca 2026. Într-o intervenție la emisiunea lui Jessie Banes, la Gold FM, astrologul a vorbit deschis despre influențele planetare și scenariile care pot afecta întreaga lume.

Invitată în cadrul emisiunii, Sanda Ionescu a analizat mișcările astrale din perioada următoare și a atras atenția asupra unor aspecte care, în opinia sa, pot genera instabilitate la nivel global. Emisiunea a fost difuzată în luna Ianuarie a acestui an, iar ultimele evenimente din lume tind să urmărească exact predicțiile celebrului astrolog. De la conflicte și tensiuni până la schimbări politice și sociale, astrologul susține că anul 2026 vine cu o încărcătură aparte.

Posibil conflict global și o „luptă pentru libertate”

Astrologul a vorbit deschis despre ideea unui posibil conflict major, dar și despre contextul în care acesta ar putea apărea.

„Cel de-al treilea război mondial, da, există și acest potențial, însă noi să sperăm că nu o să fie. Și dacă ar fi să fie, poate să fie într-un alt fel, mai mult cu impuneri. Știu că toți colegii mei astrologi au fost foarte fericiți când a intrat Pluton în Vărsător, pentru că Vărsătorul este energie de libertate, în general. Însă dacă ne gândim la ultima perioadă în care a fost Pluton în Vărsător, că Napoleon Bonaparte a schimbat regimul de conducere. Să nu uităm că toți anii în care el a fost împăratul Franței au adus foarte multe războaie. Să nu uităm asta. Din punctul meu de vedere, atunci când nu au mai vrut să se folosească de el, l-au trimis pe insula Elba. Deci toate lucrurile astea se întâmplă cu un anumit scop. Energia lui Pluton în Vărsător poate să aducă în același timp și o stare de impunere, de dictatură, ceva de genul: dacă vrei libertate, trebuie să ți-o câștigi prin luptă. Avem multe planete în semne de foc”, a declarat celebrul astrolog in emisiunea lui Jessie, de la Gold FM.

Un alt punct important din analiza sa vizează energia adusă de Neptun în Berbec, pe care o asociază cu transformări radicale.

„Ce poate să aducă la nivel mondial acest Neptun în Berbec? Poate aduce anarhie, violență, vine cu dorința de a distruge vechiul, pentru că Berbecul este un semn nou zodiacal, înseamnă nou, începem noi inițieri, susține noua spirală de evoluție. Vreau să mă duc puțin în această spirală, să explic și celor care fac astrologie. Șirul lui Fibonacci, 0, 0, 1, 2, 3, 5, 8 și așa mai departe, este în punctul 0. Am fost, de exemplu, când a intrat pentru prima dată anul trecut, în 2025, Neptun. Ne-a arătat doar puțin din ceea ce face, exact cum a făcut și Uranus. Adică am văzut și furtuni, chiar și în București și așa mai departe. A intrat din nou în punctul 0 când a intrat în retrogradare. „Ia să vedem, se pare că nu v-ați învățat lecția. Haideți să ne întoarcem înapoi un pic să vedem ce aveți de învățat. De acum, în această spirală, Neptun, deja din 27 ianuarie, intră manifestându-se mai ales în Berbec. Deci Neptun și-a reluat ciclul într-un nou parcurs zodiacal. Dacă mă duc în istorie, mă duc la războiul civil din 1861, abolirea sclaviei, apariția monarhiei austro-ungare. Atenție că în 1873 a existat o criză, nu doar cea din 1929. Pluto este asociat și cu acele perioade, marea criză și marea depresie. Cuza a fost forțat să abdice pentru a-i oferi locul lui Carol I. A avut loc Constituția României în 1866. Deci s-ar putea să se creeze și noi reguli, să se modifice Constituția, nu știm dacă în bine sau în rău. (…) Anul 2026 începe deja cu o mare schimbare prin faptul că Neptun s-a instalat în Berbec. Dar trebuie să fim foarte atenți. Dacă în Pești ne-a adus iluzii – spirituale, economice, sociale – acum s-ar putea să plătim pentru ele.”

Ce se întâmplă înainte de războaie, potrivit istoriei

Astrologul face și o paralelă cu perioadele dinaintea marilor conflicte mondiale.

„Dacă mă duc la primul război mondial și la al doilea război mondial, gândește-te că lumea era într-o perioadă de trezire spirituală, inclusiv bazată pe știință. Era înfloritoare. Adică apăruseră curente, se dezvoltase zona asta spirituală, hermetismul, toate societățile erau într-un punct foarte bun. Parcă, în mod special, vine cineva și oprește totul. «S-au trezit suficient, hai să facem ceva cu ei.» Și atunci se creează ce? Momente de supraviețuire. Pentru că într-un război nu te mai interesează altceva decât să supraviețuiești și ajungi să te mulțumești cu lucruri minime – o simplă felie de pâine, cu gem și un pahar de apă.”

Scenarii alarmante: bombe, inteligență artificială și o lume instabilă

Declarațiile merg mai departe și ating inclusiv zona tehnologiei și a posibilelor conflicte moderne.

„Este un aspect care ne poate duce cu mare viteză spre evoluție. Poate aduce independență culturală și o cunoaștere elevată, dacă vom fi lăsați. Pentru că pe data de 4 iulie, Uranus va face o configurație astrologică importantă, asemănătoare cu cea din perioada în care s-a dat bomba la Hiroshima. Adică putem să vedem tot felul de încercări de a activa aceste bombe atomice și așa mai departe. Inteligența artificială va lua amploare, însă repet ce spun de fiecare dată: să o controlăm noi pe ea, nu să o lăsăm pe ea să ne controleze pe noi. Pentru că s-ar putea ca omenirea să intre într-o zonă nu prea plăcută”.

4 iulie, data considerată „cea mai periculoasă”

Un moment pe care îl consideră critic este începutul lunii iulie.

„Însă, să știi că în dezbaterile din afară, unde eu mai particip, se vorbește despre această zi de patru iulie. Adică avem niște perioade din an, cum ar fi februarie, când vor fi acolo Saturn cu Neptun în Berbec, când vedem un impact la nivel de conducere a țării. România intră într-un nou ciclu de conducere, acolo vedem un mare impact. Avem și impactul din 26 aprilie, când intră Uranus în Gemeni. Însă cel mai periculos mi se pare acest 4 iulie și nu vreau să duc pe nimeni în sperieturi. Uranus și Marte împreună fac casă bună către o „bubuială”, cam asta este ideea. Deci este astrologic, dar dacă ne ducem și în ciclicitățile istorice, se poate vedea cam în ce zonă va fi acea „bubuială”. ”

Astrologul a făcut referire și la contexte istorice similare.

„Apropo de 4 iulie 1776, când a avut loc declarația de independență, atenție pentru anumite țări. Exact cum ți-am spus, în perioadele în care Uranus a fost în Gemeni au avut loc războaie mondiale. În anii ’40 au avut loc bombardamente, asasinări și chiar alianțe sau rupturi de alianțe. S-a produs bomba atomică sub Uranus în Gemeni și a avut loc prima explozie nucleară controlată, la Universitatea din Chicago. Deci vedem și moarte în acest context. Din păcate, văd aici și proprietăți care trec sub controlul statului, exact cum s-a întâmplat în anii ’40, cu gospodăriile agricole de stat. Se pare că nu prea mai avem voie să fim proprietari. De ce? Pentru că atunci când Uranus a mai fost în Gemeni s-a trecut la colectivizare.”

Avertismentul final: „până în 2030 nu văd o perioadă ușoară”

În final, mesajul astrologului este unul clar: urmează ani complicați.

„Nu este o perioadă ușoară. Atenție, până în 2030 nu văd o perioadă ușoară. Văd așa, o formă de tip «Divergent», «Insurgent», gen filmele acelea. Am văzut pe cineva pe social media care a spus «Hunger Games», cam pe acolo suntem. Eu sper să nu. Cum am zis mai devreme, va reforma inclusiv educația. Nu știu în ce formă, sper să fie una benefică.

