Alertă în România! A fost confirmat primul caz de Hantavirus

De: Denisa Crăciun 15/05/2026 | 20:00
Hantavirus. Sursa foto Social media
Este alertă majoră în România! Primul caz de hantavirus a fost confirmat în țara noastră. Pacientul este din județul Arad, iar autoritățile au prelevat probe biologice pe care le-au trimis la Institutul Cantacuzino.

Hantavirusul s-a răspândit în România. Primul caz a fost confirmat în țara noastră. Pacientul este din județul Arad, iar în ultimii ani a fost internat la Spitalul de Psihiatrie din Bihor. Bărbatul a fost transferat în orașul său natal, i-au fost prelevate probe biologice care au fost trimise la Institutul Cantacuzino pentru mai multe investigații. În acest moment, se află sub tratament.

Primul caz de hantavirus confirmat în România

Institutul Național de Sănătate Publică a făcut, vineri, 15 mai, anunțul cu privire la cazul despre pacientul din Arad care a fost diagnosticat cu hantavirus. Acesta se afla internat de 2 ani la Spitalul de Psihiatrie din Bihor, acolo unde nu intrase în contact cu alte persoane infectate cu acest virus.

A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigaţie epidemiologică şi clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte, a transmis INSP.

Probele biologice au fost deja recoltate și duse la Institutul Cantacuzino pentru investigare, însă până în acest moment, toate simptomele sugerează infectarea cu hantavirusul.

Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune, mai spun specialiștii INSP.

Ce simptome a prezentat pacientul

Bărbatul infectat cu hantavirus a avut conform surselor medicale simptome precum febră, tuse și diaree. În urma diagnosticării, specialiștii au început o anchetă epidemiologică atât în Arad, cât și în Ștei, acolo unde se află unitatea spitalicească. De asemenea, în prezent, anchetatorii vor să stabilească tulpina și modul de infectare.

Cel mai probabil, nu este vorba despre transmiterea de la om la om, ci de la rozătoare. În plus, este posibil să fie o altă formă a bolii, adaptată mediului actual, nu una specifică zonelor exotice.

Hantavirusul vine de la rozătoare, posibil să fie o specie mai domestică a bolii, adaptată, adaptată condiţiilor actuale, nu una asociată zonelor exotice, spun specialiștii.

