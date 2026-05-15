Acasă » Știri » Amendă de 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri care nu fac asta, în 2026

Amendă de 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri care nu fac asta, în 2026

De: Denisa Crăciun 15/05/2026 | 19:22
Amendă de 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri care nu fac asta, în 2026
Amenzi pentru acești proprietari de terenuri / sursă foto: colaj Pixabay
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Proprietarii de terenuri au o nouă obligație. În ultima perioadă, în sectorul 1 al Capitalei au avut loc controale ample. Cei care nu respectă regula și pun în pericol sănătatea altor persoane ar putea primi amenzi de până la 20.000 de lei. 

Sezonul primăverii și începutul verii vin cu probleme pentru oamenii alergici. Ambrozia este unul dintre cei mai cunoscuți alergeni și afectează mii de români. Din acest motiv, în fiecare an, proprietarii terenurilor și nu numai au obligativitatea de a distruge buruiana. În sectorul 1 din București deja au început să se facă controale serioase, iar cei care sunt prinși că nu respectă această regulă pot fi sancționați.

Amenzi uriașe pentru proprietarii de terenuri

Ambrozia este considerată una dintre cele mai periculoase plante alergene. Persoanele afectate de polenul eliberat de buruiană pot avea simptome precum strănut, mâncărimi, tuse și chiar dificultăți respiratorii. Cei mai sensibili pot avea crize serioase de astm. Perioada primejdioasă este începutul verii și sezonul toamnei.

Din acest motiv, polițiștii locali de la Protecția Mediului din Sectorul 1 au început să facă deja verificări ample la terenurile private insalubre, spațiile abandonate și nu numai. Mai mult decât atât, aceștia avertizează că este obligația proprietarilor să întrețină spațiul, chiar dacă este vorba de persoane fizice sau juridice. Măsura a fost luată pentru protejarea mediului și a persoanelor alergice. Cei care nu curăță terenurile de ambrozie riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Până în acest moment, autoritățile au identificat în jur de 287 de terenuri neconforme.

Polițiștii locali de la Protecția Mediului din Sectorul 1 au verificat terenurile private insalubre, cu vegetație crescută excesiv și cu ambrozie. Au fost identificate 287 de terenuri, iar proprietarii au primit somații pentru eliminarea ambroziei și igienizarea spațiilor, au transmis reprezentanții administrației locale.

Cei care nu respectă somațiile autorităților riscă amenzi importante. Acestea diferă în funcție de statutul proprietarului și de gravitatea situației identificate pe teren. Pentru persoanele fizice, de exemplu, amenzile pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 5.000 de lei. Pe de altă parte, persoanele juridice se pot alege cu sancțiuni mult mai mari, care variază între 5.000 de lei și 20.000 de lei. În plus, autoritățile au anunțat că vor continua controalele și în perioada următoare.

VEZI ȘI: 40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026

Amenzi uriașe în București! Poliția Capitalei a luat la control restaurantele unde se fuma ilegal

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pierderea suferită de magicianul Robert Tudor. Vedeta de la Antena 1, în stare de șoc: ”Sunt disperat și nu știu ce să fac”
Știri
Pierderea suferită de magicianul Robert Tudor. Vedeta de la Antena 1, în stare de șoc: ”Sunt disperat și…
Ella Vișan, înșelată de Răzvan Kovacs?! Mesajul subliminal transmis de fostul concurent de la Insula Iubirii
Știri
Ella Vișan, înșelată de Răzvan Kovacs?! Mesajul subliminal transmis de fostul concurent de la Insula Iubirii
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de...
Ministerul de Finanțe înăsprește regulile de securitate cibernetică pentru personal. Ce nu mai au voie să facă angajații – DOCUMENT
Gandul.ro
Ministerul de Finanțe înăsprește regulile de securitate cibernetică pentru personal. Ce nu mai...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Ce a vrut să spună Xi Jinping când l-a avertizat pe Trump asupra „Capcanei lui Tucidide”. Reacția președintelui american
Adevarul
Ce a vrut să spună Xi Jinping când l-a avertizat pe Trump asupra...
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă...
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Click.ro
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier....
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
go4it.ro
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Ministerul de Finanțe înăsprește regulile de securitate cibernetică pentru personal. Ce nu mai au voie să facă angajații – DOCUMENT
Gandul.ro
Ministerul de Finanțe înăsprește regulile de securitate cibernetică pentru personal. Ce nu mai au voie...
ULTIMA ORĂ
Pierderea suferită de magicianul Robert Tudor. Vedeta de la Antena 1, în stare de șoc: ”Sunt disperat ...
Pierderea suferită de magicianul Robert Tudor. Vedeta de la Antena 1, în stare de șoc: ”Sunt disperat și nu știu ce să fac”
Ella Vișan, înșelată de Răzvan Kovacs?! Mesajul subliminal transmis de fostul concurent de la Insula ...
Ella Vișan, înșelată de Răzvan Kovacs?! Mesajul subliminal transmis de fostul concurent de la Insula Iubirii
Fosta soție a lui Eminem a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului. Kim Mathers apăruse ...
Fosta soție a lui Eminem a fost arestată pentru conducere sub influența alcoolului. Kim Mathers apăruse în fața judecătorilor cu doar câteva zile înainte într-un caz similar
Bancul de weekend | Ce este aspirina la 50 lei, de fapt
Bancul de weekend | Ce este aspirina la 50 lei, de fapt
Motivul real pentru care Cabral și Andreea Ibacka au divorțat. Au spus-o public după zvonurile infidelității
Motivul real pentru care Cabral și Andreea Ibacka au divorțat. Au spus-o public după zvonurile infidelității
Presa străină, șocată de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii ...
Presa străină, șocată de prestația Alexandrei Căpitănescu la Eurovision. Ce au relatat jurnaliștii britanici
Vezi toate știrile