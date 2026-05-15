Amendă de 20.000 de lei pentru proprietarii de terenuri care nu fac asta, în 2026

Proprietarii de terenuri au o nouă obligație. În ultima perioadă, în sectorul 1 al Capitalei au avut loc controale ample. Cei care nu respectă regula și pun în pericol sănătatea altor persoane ar putea primi amenzi de până la 20.000 de lei.

Sezonul primăverii și începutul verii vin cu probleme pentru oamenii alergici. Ambrozia este unul dintre cei mai cunoscuți alergeni și afectează mii de români. Din acest motiv, în fiecare an, proprietarii terenurilor și nu numai au obligativitatea de a distruge buruiana. În sectorul 1 din București deja au început să se facă controale serioase, iar cei care sunt prinși că nu respectă această regulă pot fi sancționați.

Amenzi uriașe pentru proprietarii de terenuri

Ambrozia este considerată una dintre cele mai periculoase plante alergene. Persoanele afectate de polenul eliberat de buruiană pot avea simptome precum strănut, mâncărimi, tuse și chiar dificultăți respiratorii. Cei mai sensibili pot avea crize serioase de astm. Perioada primejdioasă este începutul verii și sezonul toamnei.

Din acest motiv, polițiștii locali de la Protecția Mediului din Sectorul 1 au început să facă deja verificări ample la terenurile private insalubre, spațiile abandonate și nu numai. Mai mult decât atât, aceștia avertizează că este obligația proprietarilor să întrețină spațiul, chiar dacă este vorba de persoane fizice sau juridice. Măsura a fost luată pentru protejarea mediului și a persoanelor alergice. Cei care nu curăță terenurile de ambrozie riscă amenzi de până la 20.000 de lei. Până în acest moment, autoritățile au identificat în jur de 287 de terenuri neconforme.

Polițiștii locali de la Protecția Mediului din Sectorul 1 au verificat terenurile private insalubre, cu vegetație crescută excesiv și cu ambrozie. Au fost identificate 287 de terenuri, iar proprietarii au primit somații pentru eliminarea ambroziei și igienizarea spațiilor, au transmis reprezentanții administrației locale.

Cei care nu respectă somațiile autorităților riscă amenzi importante. Acestea diferă în funcție de statutul proprietarului și de gravitatea situației identificate pe teren. Pentru persoanele fizice, de exemplu, amenzile pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge până la 5.000 de lei. Pe de altă parte, persoanele juridice se pot alege cu sancțiuni mult mai mari, care variază între 5.000 de lei și 20.000 de lei. În plus, autoritățile au anunțat că vor continua controalele și în perioada următoare.

