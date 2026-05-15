Acasă » Știri » 40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026

40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026

De: Irina Vlad 15/05/2026 | 15:56
40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026
https://newsweek.ro/actualitate/40000-lei-amenda-pentru-cei-care-fac-acest-lucru-cu-masina-la-mare-este-lipsit-de-bun-simt/ sursă foto: social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Anunț important pentru turiștii care merg pe litoralul românesc! O banală decizie de a intra cu mașina pe plajă îi poate costa 40.000 de lei. Intrarea, staționarea sau circulația cu mașina pe plaje, diguri și faleze este strict interzisă și se pedepesește cu amenzi contravenționale. 

Șoferii care au de gând să intre cu mașina pe plaje, faleze sau diguri – cu excepția locurilor destinate special în acest scop – trebuie să se gândească de două ori înainte. Parlamentarii au impus măsuri stricte împotriva celor care adoptă un comportament nepotrivit pe plajă. Circulația cu vehicule motorizate pe plajele Mării Negre este interzisă conform OUG. nr. 202/2002, privind utilizarea plajei și controlul activităților desfășurate în zonele costiere.

40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026/ sursă foto: social media

Sute de mii de lei amendă pentru cine nu respectă legea pe plajă

Regulie sunt stricte, iar cei care nu le respectă sunt sancționați cu amenzi contravenționale. Deși în trecut amenzile pentru aceste abateri erau de cel mult 1.000 de lei, modificarea OUG nr.202/2002 prevede amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei. Excepție de la regulă fac doar autovehiculele spcial autorizate pentru curățenie sau salvare.

„Circulaţia sau staţionarea vehiculelor pe plaje, diguri şi faleze, cu excepţia locurilor anume destinate în acest scop sau pentru intervenţii operative” va putea fi sancționată, după ce proiectul va intra în vigoare, cu amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei, în cazul persoanelor fizice”, se arată într-o modificare legislativă din 2021.

Majorarea amenzilor pentru conducerea sau parcarea vehiculelor pe plajă are ca scop conștientizarea gravității faptelor comise și a consecințelor acestora, susțin inițiatorii proiectului:

“Prin achitarea acestor sume, contravenientul nu conştientizează gravitatea faptelor săvârşite şi consecinţele acestei fapte şi nici nu este motivat să respecte obligaţiile legale ori să ia măsuri pentru intrarea în legalitate sau pentru prevenirea apariţiei acestor incidente în viitor”, se arată în proiectul de lege.

Noi reguli pe litoralul românesc. Ce îi așteaptă pe turiști în această vară

Caz surprinzător în turism. Un bărbat a fost despăgubit pentru că nu a găsit șezlong la plajă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Sfârșit tragic pentru 5 turiști, printre care o vedetă TV și fiica ei. Și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive
Știri
Sfârșit tragic pentru 5 turiști, printre care o vedetă TV și fiica ei. Și-au pierdut viața în timpul…
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 11:00
Știri
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora…
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de PREMIER
Mediafax
A confirmat! AUR îl ia în calcul pe CĂLIN GEORGESCU pentru funcția de...
Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic de influență. Înregistrările care arată cum se intervenea în anchete
Gandul.ro
Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Orașul din România desemnat „Destinația Anului 2026” și lider la turism urban: ierarhie surpriză în clasament
Adevarul
Orașul din România desemnat „Destinația Anului 2026” și lider la turism urban: ierarhie...
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă în SUA, la studii sau la muncă”
Digi24
Mesajul surprinzător al lui Friedrich Merz: „Nu le-aş recomanda copiilor mei să meargă...
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Parteneri
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total schimbată
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Oana Zăvoranu în anul 2000, înainte de operațiile estetice. Acum e total...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața lor
Click.ro
Horoscop săptămâna 15-21 mai. Patru zodii trag lozul norocos și fac schimbări importante în viața...
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu Donald Trump la Beijing
Digi 24
Ce este „capcana lui Tucidide” și de ce a invocat-o Xi Jinping în întâlnirea cu...
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier. „Nu-l pune nimeni sub semnul întrebării”
Digi24
Traian Băsescu spune cine este „liberalul 100%” pe care l-ar vedea în funcția de premier....
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în 2026 și care sunt tarifele de referință
Promotor.ro
De ce doi șoferi cu aceeași mașină plătesc RCA diferit? Cât costă asigurarea auto în...
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Într-un restaurant select, un muzician se apropie de masa lui Bulă
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
go4it.ro
Kaufland a redus cu 30% un produs Parkside care poate deveni indispensabil vara aceasta
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Descopera.ro
Trucul simplu pentru plantele de apartament atunci când plecăm de acasă
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Go4Games
Event epic pentru jucătorii de World of Tanks
Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic de influență. Înregistrările care arată cum se intervenea în anchete
Gandul.ro
Stenograme din dosarul în care doi procurori din Constanța sunt acuzați de trafic de influență....
ULTIMA ORĂ
Sfârșit tragic pentru 5 turiști, printre care o vedetă TV și fiica ei. Și-au pierdut viața în ...
Sfârșit tragic pentru 5 turiști, printre care o vedetă TV și fiica ei. Și-au pierdut viața în timpul unei scufundări în Maldive
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, ...
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul Steaua – F.C. Voluntari, sâmbătă, 16 mai 2026, de la ora 11:00
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele declarații: ”Doi oameni care au ajuns să ...
Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele declarații: ”Doi oameni care au ajuns să se piardă unul de celălalt”
Test de personalitate | Ce vezi prima dată? Răspunsul îți va reliefa cea mai ascunsă ambiție
Test de personalitate | Ce vezi prima dată? Răspunsul îți va reliefa cea mai ascunsă ambiție
El este Valentin Graur, polițistul de la IPJ Galați care a fost găsit mort în pădure. Avea doar ...
El este Valentin Graur, polițistul de la IPJ Galați care a fost găsit mort în pădure. Avea doar 40 de ani
Un martor la incidentul produs de Britney Spears într-un restaurant din Los Angeles povestește ce s-a ...
Un martor la incidentul produs de Britney Spears într-un restaurant din Los Angeles povestește ce s-a întâmplat. „Devenise deranjantă”
Vezi toate știrile