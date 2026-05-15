40.000 amendă tuturor românilor care comit această neglijență pe plajă, în vara lui 2026

Anunț important pentru turiștii care merg pe litoralul românesc! O banală decizie de a intra cu mașina pe plajă îi poate costa 40.000 de lei. Intrarea, staționarea sau circulația cu mașina pe plaje, diguri și faleze este strict interzisă și se pedepesește cu amenzi contravenționale.

Șoferii care au de gând să intre cu mașina pe plaje, faleze sau diguri – cu excepția locurilor destinate special în acest scop – trebuie să se gândească de două ori înainte. Parlamentarii au impus măsuri stricte împotriva celor care adoptă un comportament nepotrivit pe plajă. Circulația cu vehicule motorizate pe plajele Mării Negre este interzisă conform OUG. nr. 202/2002, privind utilizarea plajei și controlul activităților desfășurate în zonele costiere.

Sute de mii de lei amendă pentru cine nu respectă legea pe plajă

Regulie sunt stricte, iar cei care nu le respectă sunt sancționați cu amenzi contravenționale. Deși în trecut amenzile pentru aceste abateri erau de cel mult 1.000 de lei, modificarea OUG nr.202/2002 prevede amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei. Excepție de la regulă fac doar autovehiculele spcial autorizate pentru curățenie sau salvare.

„Circulaţia sau staţionarea vehiculelor pe plaje, diguri şi faleze, cu excepţia locurilor anume destinate în acest scop sau pentru intervenţii operative” va putea fi sancționată, după ce proiectul va intra în vigoare, cu amenzi cuprinse între 20.000 și 40.000 de lei, în cazul persoanelor fizice”, se arată într-o modificare legislativă din 2021.

Majorarea amenzilor pentru conducerea sau parcarea vehiculelor pe plajă are ca scop conștientizarea gravității faptelor comise și a consecințelor acestora, susțin inițiatorii proiectului:

“Prin achitarea acestor sume, contravenientul nu conştientizează gravitatea faptelor săvârşite şi consecinţele acestei fapte şi nici nu este motivat să respecte obligaţiile legale ori să ia măsuri pentru intrarea în legalitate sau pentru prevenirea apariţiei acestor incidente în viitor”, se arată în proiectul de lege.

