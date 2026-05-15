El este Valentin Graur, polițistul de la IPJ Galați care a fost găsit mort în pădure. Avea doar 40 de ani

Valentin Graur, ofițer în cadrul Serviciului Investigații Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare, IPJ Galați, a fost găsit fără viață în pădurea Gârboavele din județul Galați. Polițistul de 40 de ani și-a luat viața cu arma din dotare.

Joi, 15 mai, Valentin a părăsit unitatea IPJ Galați cu o autospecială de serviciu și cu armamentul din dotare, spunându-le colegilor că merge să verifice o persoană arestată la domiciliu. A doua zi, vineri dimineață, polițistul nu s-a prezentat la serviciu și nici nu a putut fi contactat pe telefon.

Oamenii legii au dat alarma și au început verificările la domiciliul său, însă fără rezultat. Fiind dispărut de mai multe ore, căutările au fost extinse, iar la scurt timp a fost localizată autospeciala de serviciu a acestuia.

Polițiștii au găsit mașina în pădurea Gârboavele, iar în interior l-au identificat pe Valentin. În urma verificărilor, oamenii legii au stabilit că bărbatul și-a pus capăt zilelor cu arma din dotare.

Din primele informații apărute în spațiul public, polițistul ar fi trecut printr-o perioadă de depresie, pe fondul unor conflicte cu soția sa. Cei doi nu mai locuiau împreună, iar recent ar fi existat episoade de violență domestică între ei.

„La data de 15 mai 2026, în jurul orei 11:31, un polițist, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Galați, din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Biroul Supravegheri Judiciare, a fost găsit de polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Galați, în zona Pădurii Gârboavele, din județul Galați, prezentând o plagă împușcată la nivelul capului, provocată cu arma din dotare. La fața locului au intervenit echipajele Serviciului de Ambulanță Județean Galați, care au constatat decesul. Trupul neînsuețit a fost preluat și transportat la Serviciul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei. În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Galați.

