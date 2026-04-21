El este polițistul care s-a împușcat mortal! Ce l-ar fi determinat pe tânărul de 20 de ani să recurgă la gestul extrem

Sfârșit tragic pentru un tânăr polițist în vârstă de numai 20 de ani! Florin Liviu a fost găsit împușcat mortal pe un câmp, în Tulcea. Tânărul se afla în timpul serviciului și s-a împușcat cu arma din dotare. Ce l-ar fi determinat pe polițist să recurgă la gestul extrem?

Luni, 20 aprilie 2026, în jurul orei 16:55, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea au fost alertați cu privire la prezența unui cadavru pe un teren din municipiu. Se pare că era vorba despre un coleg de breaslă, un polițist în vârstă de 20 de ani.

Ce l-ar fi determinat pe polițist să recurgă la gestul extrem

Trupul neînsuflețit al lui Florin a fost găsit pe un teren din municipiul Tulcea luni, 20 aprilie, în jurul orei 16:55. Potrivit primelor informații, tânărul polițist și-a pus capăt vieții cu arma din dotare. Acesta se afla în timpul serviciului, însă era îmbrăcat în ținută civilă.

Florin Liviu era încadrat la Biroul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Tulcea și se pare că, de ceva timp, avea stări depresive, din cauza faptului că nu putea să plece acasă, în Mioveni. Îi era dor de familie și nu ar mai fi avut răbdare până în toamnă, când ar fi avut dreptul să facă raport pentru a pleca din oraș.

Moartea tânărului polițist a adus multă durere pentru familie și cei apropiați, mai ales pentru că nimeni nu se aștepta ca acesta să recurgă la gestul extrem. Mesajele de condoleanțe curg în mediul online. Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea a transmis un mesaj în memoria tânărului polițist.

„Cu profund regret, Inspectoratul de Poliție Județean Tulcea anunță trecerea în neființă a colegului nostru, agent de poliție Ivănoiu Florin Liviu. Prea devreme, am pierdut un coleg tânăr, aflat la început de drum. Amintirea lui va rămâne vie în sufletele noastre. În aceste momente grele, suntem alături de familia îndurerată și de toți cei care l-au cunoscut. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, se arată în mesajul transmis de IPJ Tulcea.

Un copil de 4 ani, lovit de mașină după ce a fugit pe șosea. Ce au făcut o studentă și un polițist în ultimele secunde